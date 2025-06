"Puliamo le Mura". Vivere il centro storico con Legambiente

Non solo polemiche. Il Comitato Vivere il Centro Storico, con la collaborazione di Legambiente, sabato 14 giugno a partire dalle ore 9 sarà sulle Mura Urbane armato di guanti e sacchetti per partecipare all’iniziativa “Puliamo le Mura”.

L’obiettivo è semplice ma ambizioso: restituire decoro e pulizia attraverso un’azione collettiva di volontariato ambientale. Insieme a loro numerosi cittadini che si ritroveranno per raccogliere cartacce, bottiglie, lattine e altri rifiuti abbandonati, dando vita a una mattinata all’insegna della cura del territorio e della cittadinanza attiva.

“L’invito è aperto a tutta la cittadinanza - scrive il Comitato - partecipare significa contribuire con un piccolo ma importante gesto alla tutela di uno dei luoghi più amati e rappresentativi di Lucca. Le Mura sono il cuore pulsante della città: mantenerle belle e vivibili è un dovere e un privilegio per tutti“.

Partecipare è semplice, non servono competenze particolari, solo buona volontà e amore per la città. Anche un’ora del proprio tempo può essere preziosa per rendere le Mura più pulite e accoglienti.

“Le Mura - spiega il Comitato - non sono solo una testimonianza del passato, ma anche un luogo vissuto quotidianamente da cittadini e turisti. Proprio questa intensa frequentazione, se da un lato conferma il forte legame tra i lucchesi e il loro monumento più iconico, dall’altro comporta inevitabili criticità, prima fra tutte il problema dell’abbandono dei rifiuti“.

Grazie al supporto di Sistema Ambiente, che fornirà guanti, sacchi e altri strumenti necessari, i materiali raccolti saranno poi smaltiti in modo corretto e sostenibile.

L’iniziativa non ha solo un valore pratico, ma anche fortemente educativo: vuole essere un’occasione per riflettere sull’importanza di piccoli gesti quotidiani che, se compiuti da molti, possono fare una grande differenza.