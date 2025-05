A caccia di rifiuti nei boschi

Chili e chili di rifiuti, abbandonati nel verde nella certezza di non essere notati. E’ quel che i partecipanti alla quattordicesima edizione della "Giornata Ecologica" promossa da Ekoclub e Federcaccia hanno trovato e raccolto domenica scorsa a Casalguidi. Un’iniziativa messa in campo da anni, che si è rinnovata anche in questo 2025 e che proseguirà nel 2026: i volontari, armati di pazienza e senso civico, passano al setaccio una parte del territorio comunale per ripulirlo dai rifiuti. Quest’anno, una squadra composta dal consigliere del centrosinistra in consiglio comunale Sandro Cioni e da Antonio Andreini, Crespino Pierucci, Alessandro Nannini, Giuseppe Mulinacci e Giampiero Gori ha operato in uno spazio verde in cui, nel corso dei mesi si erano accumulati chili di scarti. L’iniziativa portata avanti dal gruppo, con il patrocinio del Comune di Serravalle Pistoiese ha portato alla luce tanti rifiuti: vecchi elettrodomestici, mobili, oggetti in legno, tessuti e plastica. I volontari hanno lavorato per tutta la mattinata, riempiendo più di una decina di sacchi neri. Con la consapevolezza di aver, nel loro piccolo, dato un contributo all’ambiente. "Personalmente, dico grande grazie ai volontari, che ogni anno dedicano un po’ del loro tempo a questa iniziativa – ha commentato Cioni – un’iniziativa che vuole lanciare un segnale simbolico, incentivando alla cura dell’ambiente e al tempo stesso stigmatizzando l’inciviltà e l’abbandono dei rifiuti. Per quel che mi riguarda, fatico a comprendere perché si debba gettare in un bosco tutto quel materiale, quando gli addetti di Alia possono prelevarlo a seguito di una telefonata. Ma anche per questo penso sia importante sensibilizzare".

G.F.