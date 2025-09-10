Le nuove maglie Zenith parlano di pratesità

Una maglia, una città, una storia. Con grande orgoglio la Zenith Prato ha presentato i suoi nuovi kit gara per la stagione 2025-2026 appena iniziata. Un progetto che unisce sport, identità e tradizione tessile della nostra città. Ogni maglia racconta un pezzo della storia di Prato e delle sue radici, trasformando il campo da gioco in un palcoscenico di valori e memoria. Non è casuale, infatti, nemmeno la location scelta per le foto di rito, il Polo Culturale Campolmi, sede del Museo del Tessuto e della Biblioteca Comunale Lazzerini, ma in precedenza la più grande fabbrica ottocentesca all’interno delle mura medievali del centro storico pratese, specializzata nella cimatoria, cioè in una fase della lavorazione del tessuto che consiste nel taglio e nella regolarizzazione della superficie pelosa dei tessuti. "Per noi questi non sono semplici kit da gara, ma un modo per raccontare anche una parte importante della storia della nostra città - commenta Giulia Valentini, vicepresidente del sodalizio di via del Purgatorio che si è occupata direttamente dei disegni e della progettazione delle nuove divise -. Con queste divise, la Zenith Prato non indossa soltanto dei colori o dei valori sportivi, ma porta in campo l’identità di un territorio e il legame profondo con le proprie origini e l’orgoglio di rappresentarle". Vediamo nel dettaglio le tre divise. Home kit, amaranto: un colore che parla di passione e appartenenza. Sul tessuto si intrecciano i "cenci", simbolo dell’inizio della straordinaria strada dei tessuti pratesi, dove ogni filo diventa opportunità e rinascita. Away kit, bianco: la purezza del bianco accoglie il segno della tradizione: un telaio antico disegnato in color crema, omaggio al cuore artigiano che da secoli muove la nostra città e custodisce il sapere dei maestri tessitori. Third kit: un vero tributo a Prato. L’azzurro, colore della città, si unisce a un tessuto pratese finito, espressione della qualità e del valore che da sempre caratterizzano l’industria tessile pratese.

La presentazione ufficiale di tutte le squadre, prevista per questa sera al ‘Chiavacci’, nel frattempo, è stata posticipata a lunedì 15 settembre.

Leonardo Montaleni