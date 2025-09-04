Stop smartphone, sì allo sport. Nel Borgo un sabato di festa

Buggiano (Pistoia), 4 settembre 2025 – Una giornata piena di energia, divertimento e sport per tutti nel centro storico di Borgo a Buggiano. L’Associazione culturale MaMò e Clarte ETS, in collaborazione con il Comune di Buggiano, organizza per il pomeriggio del 6 settembre, a partire dalle 18, la ’Festa dello Sport’ nel cuore di Borgo a Buggiano. Calcio, basket, pallavolo, danza. Di tutto e di più. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina in sala consiliare dal sindaco Daniele Bettarini con i consiglieri delegati Yuri Martone e Novella Nardi e il presidente dell’associazione Stefano Masini. Saranno presenti anche società sportive di fuori comune. Lo sport a Buggiano è un valore aggiunto. Tante le società presenti, con la pallavolo e il calcio in prima linea.

Il programma

Dimostrazioni e attività gratuite con le associazioni sportive del territorio dJ set live con la discoteca Full Stop per ballare fino a tardi. Sfide riservate (con premi) prevalentemente ai bambini ma aperte a tutte le età. “E poi – aggiungono gli organizzatori – truck food con cibo e bevande per tutti i gusti. Ci sarà un’atmosfera di festa, musica e divertimento in tutto il centro. Un’occasione unica per divertirsi e scoprire nuovi sport, divertirsi con la famiglia e vivere una serata speciale in compagnia”. Anchor man, Guido Barlocco. Ingresso libero.

Il percorso

Si snoderà dall’incrocio tra via Garibaldi e corso Indipendenza. Prenderà tutte le piazze, in particolare piazza del Mercato e piazza del Bestiame. Tutto sarà chiuso dalle 14. Finalità. “Sarà un momento importante di partecipazione e valorizzazione delle nostre società – hanno sottolineato gli organizzatori –. Obiettivo principale: avvicinare i bambini allo sport e alla socialità e allontanarli dai telefonini. Daremo una sport card. Più attività verranno svolte, maggiore sarà la possibilità di vincere a aggiudicarsi i premi. E poi ci saranno cibo e bevande. Sarà anche un momento importante di integrazione e inclusione. La festa andrà avanti fino alle 1 di notte con musica e ballo”. “Ringrazio tutte le società che hanno aderito con entusiasmo”, ha detto Bettarini.