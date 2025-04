Montecatini, nasce il festival Convergenze Creative

Montecatini Terme, 12 aprile 2025 – Nasce ‘Convergenze Creative", la prima edizione si terrà al Teatro Verdi di Montecatini Terme. Giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 aprile, alle ore 19.00. La creatività come fil rouge, articolata in tre giorni di eventi e incontri con noti professionisti e personaggi di spicco, quali la dottoressa Stefania Andreoli, Omar Schillaci, Pablo Trincia, il professore Enrico Galiano, e Valentina Pano. Un’occasione d’incontro per i cittadini, su tematiche di attualità e di interesse comune. Un luogo di confronto e scambio di idee sulla creatività, cui convergere partendo da tre diversi punti di vista: creatività e benessere psicologico; creatività e storytelling; creatività a scuola.

Convergenze Creative nasce dall’idea di far convergere le competenze, professionalità, e personalità protagoniste di questa tre giorni di eventi, attraverso un approccio creativo e multidisciplinare alle diverse tematiche oggetto del programma. La creatività al servizio della salute mentale, della narrazione e della scuola, protagonisti la psicoterapeuta Stefania Andreoli (17/4), il giornalista podcaster Pablo Trincia (18/4), lo scrittore e professore Enrico Galiano assieme alla divulgatrice digitale Valentina Pano (19/4), vicina alle emozioni e alle battaglie della Gen Z. Una serie di appuntamenti imperdibili per chi ama la cultura, e desidera scoprire nuove prospettive, attraverso il confronto con personaggi di spicco che raccontano il presente.

Convergenze Creative 2025 è un Festival di tre giorni a ingresso gratuito, in occasione del quale riunire su uno stesso Palco menti brillanti e creative, al fine di esplorare nuove idee, prospettive e sinergie. Offrendo un palcoscenico per discussioni ispiratrici, scambi di conoscenze e momenti di riflessione collettiva. Fortemente voluto dal Comune di Montecatini Terme, in collaborazione con il Teatro Verdi, questo Festival si propone di sostenere e promuovere cultura e creatività sul territorio, al fine di permettere a tutti di partecipare, fruendo di un’esperienza di elevato livello.

"Abbiamo fortemente voluto questo nuovo e originale evento per dare spazio al talento e alle idee, creando un'occasione di incontro e ispirazione per il nostro pubblico", dichiara il Sindaco di Montecatini Terme Claudio Del Rosso sottolineando l'importanza di investire in eventi che favoriscano il dialogo culturale e artistico.

“Il Festival si inserisce strategicamente nelle politiche di promozione della città e dell’offerta culturale, offrendo un'esperienza innovativa, un’opportunità di intrattenimento di qualità, stimolando la riflessione e la creatività” “Finalmente a Montecatini c’è un festival culturale e moderno” - dice il direttore del Teatro Verdi Matteo Cardelli, ringraziando l’amministrazione comunale “per aver investito in questa che ci auguriamo sia la prima di tante edizioni, visto il livello nazionale dei professionisti coinvolti, sono convinto saranno tre grandi serate di incontro e scambio”.

Il 17 aprile Creatività e benessere psicologico. Con Stefania Andreoli, considerata una delle più importanti terapeute dell’adolescenza, i suoi interventi sono ospitati in numerosi convegni e dalle maggiori testate giornalistiche, radio e tv. Esplorerà il tema della divulgazione psicologica sui social media: come parlare di salute mentale sulle piattaforme che spesso generano dipendenze digitali, cyberbullismo, Fomo, inadeguatezza e impoverimento cognitivo. Una convergenza creativa tra la cura e i problemi psicologici. Moderatore: Omar Schillaci (Vicedirettore Sky TG 24).

Il 18 aprile creatività e storytelling. Con Pablo Trincia, giornalista e autore, è considerato il podcaster tra i più influenti, i suoi lavori Veleno e Il dito di Dio hanno totalizzato più di 10 milioni di download, diventando entrambi libri editi da Einaudi e docu-serie per Amazon Prime Video. Il podcast Dove nessuno guarda -il caso Elisa Claps, ha totalizzato un numero record di download. Approfondirà il potere della narrazione e delle storie vere per sensibilizzare il pubblico su temi sociali cruciali, come disastri naturali e responsabilità, disabilità e inclusione, immigrazione e integrazione, criminalità organizzata, ingiustizie sociali e molto altro.

Il 19 aprile creatività e scuola. "Lettera a un professore" è uno speech a due voci con Enrico Galiano, insegnante e scrittore, ideatore di una web serie sulla scuola da 20 milioni di visualizzazioni, è stato inserito nella lista dei 10 prof più influenti d’Italia del Sole 24 ore. Con Valentina Pano, influencer e voce della Gen Z, instaura sul palco un dialogo serrato e profondo su come la scuola rischi di spegnere le scintille più preziose: creatività, entusiasmo e il coraggio di essere diversi. Una lettera aperta, una provocazione affettuosa per ripensare l’educazione come atto d’amore.