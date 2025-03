Al Teatro Verdi di Montecatini arriva Aladin-Il Musical

Montecatini Terme (Pistoia), 29 marzo 2025 – Un’altra domenica con il musical per tutta la famiglia. Domani, la domenica pomeriggio del Teatro Verdi di Montecatini Terme sarà dedicata ancora una volta al musical d’autore. Ecco, infatti, “Aladin - Il musical” di Stefano D’Orazio, con le musiche dei Pooh. Dalle 16.30, sul prestigioso palco termale la storia del furfante Aladin e della principessa Jasmine diventa un musical per grandi e piccini, con la straordinaria partecipazione di Max Laudadio, storico inviato di Striscia la notizia, nel ruolo del Genio della lampada.

Dopo dieci anni, torna in scena, grazie alla Compagnia dell’ORA, lo spettacolo Aladin – Il musical scritto dalla penna di Stefano D’Orazio con le musiche di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian. La storia, ispirata a uno dei racconti più celebri de Le mille e una notte, “Aladino e la lampada meravigliosa”, viene messa in scena con la direzione artistica e la regia di Luca Cattaneo, le coreografie di Ilenia De Rosa e la direzione musicale di Enrico Galimberti.Gli spettatori si immergeranno nel mondo fantastico delle notti d’Oriente, grazie anche ad effetti speciali affidati alla professionalità del Mago Casanova. Tra i palazzi e i vicoli dell’antica Bagdad, le vite di due persone molto diverse tra loro sono destinate a intrecciarsi. Da una parte l’unica erede al trono, la giovane e ribelle principessa Jasmine, costretta a maritarsi senza amore per dare continuità al Sultanato; dall’altra il giovane Aladin, astuto ladruncolo dal cuore d’oro e “dall'anima pura”, perennemente braccato dalla legge. “Sono partito dal teatro – dichiara Max Laudadio –, ho preso parte a diversi musical quando ero più giovane, poi la vita ti porta a fare altro, ma la passione per questo genere teatrale è rimasta dentro, l’ho sempre coltivata, ho continuato a studiare e sono contento che sia arrivata questa opportunità”.