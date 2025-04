Montecatini, in scena Incanti: uno show con sei illusionisti

Montecatini, 4 aprile 2025 - Incanti, la magia della meraviglia sbarca al Teatro Verdi di Montecatini. L’appuntamento è domenica 6 aprile, alle ore 16.30, nello show ci saranno sei illusionisti, sei visioni artistiche, un'unica aspirazione: incantare il pubblico. Incanti è uno show che vede in scena sei dei più giovani e più premiati illusionisti italiani, che nell'arco della serata si alternano portando sul palco con le loro performance una interrogazione sull'incanto, sulla sua vera natura e sull'importanza di saperlo coltivare nelle nostre vite. Di e con Dario Adiletta, Francesco Della Bona, Niccolò Fontana, Andrea Rizzolini, Filiberto Selvi e Piero Venesia, è scritto e diretto da Andrea Rizzolini. Un nuovo concetto di spettacolo di illusionismo, capace di far sognare i più piccoli e di far riflettere i più grandi grazie ad un modo moderno di presentare la magia a teatro, che abbandona una volta per tutte le scatole ricoperte di paillettes, i cappelli a cilindro, i conigli, le colombe e le ballerine, per mettere in scena noi stessi, la nostra umanità e, con essa, le speranze e le disillusioni. Shakespeare, in una delle ultime scene de La tempesta, scrive: «Noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, e nello spazio e nel tempo d’un sogno è racchiusa la nostra breve vita. Prendendo le mosse dalle riflessioni di alcuni dei più grandi autori del teatro, tra cui Shakespeare, Goethe, Pirandello e altri, il pubblico è chiamato a riscoprire il «fanciullino» che è in ciascuno di noi per meravigliarsi di ciò che troppo spesso si da per scontato. Le note dell’autore Andrea Rizzolini: “Scrivendo Incanti ho cercato, con tanta determinazione e forse con altrettanta ingenuità, di colmare questo divario, ricercando un modo di presentare l’illusionismo che non rinnega il varietà e l’intrattenimento ma che da quel passato prende le mosse per rivendicare i palchi dei grandi teatri di prosa e l’attenzione di un pubblico che, oltre che stupirsi, voglia uscire da teatro guardando il mondo in modo leggermente diverso rispetto a quando è entrato”. Uno spettacolo di e con Dario Adiletta, Francesco Della Bona, Niccolò Fontana, Andrea Rizzolini, Filiberto Selvi e Piero Venesia, scritto e diretto da Andrea Rizzolini, disegno luci di Andrea Rizzolini e Riccardo Galimberti, scene di Laura Benzi, musiche originali composte da Federico Venturini. Prodotto da Officine dell’Incanto, lo spettacolo è adatto a bambini dagli 8 anni in su. Biglietti da 30 euro a 55 euro prevendite ticketone.it.

Maurizio Costanzo