Tutti i premi della ’notte dello sport’

Una festa dello sport e di Camucia. La manifestazione Sport sotto le stelle si conferma vetrina degli appassionati e delle associazioni sportive locali. Venerdì sera tantissimi i visitatori per le strade del centro della popolosa frazione ad applaudire esibizioni sportive, ad assistere a premiazioni e ad uno spettacolo finale con il Auch. In apertura della manifestazione è stato osservato un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Gino Massetti. Tanti i premiati. I primi a sfilare sono stati i rappresentanti delle associazioni di volontariato. Premio speciale per Samuele Angori, neo promosso in Serie A con il Pisa, ha ricevuto la Tabula cortonensis dall’assessore allo Sport Silvia Spensierati. Poi spazio alle migliori realtà dello sport locale, i premi sono andati alla squadra di scacchi dell’istituto comprensivo Cortona 2 per l’accesso alla fase nazionale; a Martina Bignami della Asd Ciclismo Terontola, campionessa regionale Toscana mtb; a Tommaso Mearini del Cicloclub Quota mille, primo classificato Umbria Tuscany Mtb; alla squadra master del Centro nuoto Cortona con una dedica speciale a Francesco Segato, recentemente scomparso. Premio anche per Matilde Dispoto della Virtus Buonconvento, bronzo staffetta 4x50 manichino ai campionati assoluti esordienti; alla Danza team cerchio aereo, per i titoli conquistati alla fame star Academy, l’ad Ritimica cortonese. Altro riconoscimento alla squadra femminile di Cortona Bocce, vice campioni italiane al campionato femminile. Premio alla prima squadra del Cortona Camucia terzi classificati ai Play off in Toscana. Altri premi a Marco Bartolomei, nazionale italiana karatè master per numerosi titoli in disciplina e a Margherita Carraro del Rugby Clanis Cortona, convocata in nazionale under 18 e under 20.