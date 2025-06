Arezzo, 21 giugno 2025 – Cortona, successo per Sport sotto le stelle: i premi nella serata di Camucia

Riconoscimento speciale per Samuele Angori, minuto di silenzio per Gino Massetti, il ricordo per Francesco Segato

È stata una grande festa a Camucia. Sport sotto le stelle si conferma vetrina degli appassionati e delle associazioni sportive locali. In apertura un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Gino Massetti. Il sindaco di Cortona Luciano Meoni ha voluto ricordare l’unico sopravvissuto della strage di Falzano scomparso pochi giorni fa, prima di dare il via all’evento. I primi a sfilare sono stati i rappresentanti delle associazioni di volontariato. Premio speciale per Samuele Angori, neo promosso in Serie A con il Pisa, ha ricevuto la Tabula cortonensis dall’assessore allo Sport Silvia Spensierati. Poi spazio alle migliori realtà dello sport locale, i premi sono andati alla squadra di scacchi dell’istituto comprensivo Cortona 2 per l’accesso alla fase nazionale; a Martina Bignami della Asd Ciclismo Terontola, campionessa regionale Toscana mtb; a Tommaso Mearini del Cicloclub Quota mille, primo classificato Umbria Tuscany Mtb; alla squadra master del Centro nuoto Cortona con una dedica speciale a Francesco Segato, recentemente scomparso. Premio anche per Matilde Dispoto della Virtus Buonconvento, bronzo staffetta 4x50 manichino ai campionati assoluti esordienti; alla Danza team cerchio aereo, per i titoli conquistati da Giulio Raffaele Caravatti, Soohee Briganti, Diletta Fusi, Eva Bruschi, Gaia Sorchi, Anika Malzcek, Leia Teresa Vinciarelli, Aurora Viti, Elisabetta Farsetti, Gaia Castelli, Virginia Billi e Francesco Morè. Premio anche per l’ad Ritimica cortonese con Adele Del Santo, Camilla Tiezzi, Marta Agnelli, Neve Quadri, Lavinia Lazzarelli, Benedetta Rossi, Bianca Rosadelli, Ginevra Chiarabolli, Lucrezia Paolelli, Alba Shkira e Chiara Bardelli. Altro riconoscimento alla squadra femminile di Cortona Bocce con Atleta capitano Giulia Pierozzi ed Elisa Fanicchi, Rachele Maggio, Barbera Valteroni, Rosmarie Buttler e Boguslawa Ksepka, vice campioni italiane al campionato femminile. Premio alla prima squadra del Cortona Camucia con il capitano Enrico Tammariello, terzi classificati ai Play off in Toscana. Altri premi a Marco Bartolomei, nazionale italiana karatè master per numerosi titoli in disciplina e a Margherita Carraro del Rugby Clanis Cortona, convocata in nazionale under 18 e under 20.

La serata si è aperta con l’esibizione della Filarmonica Cortonese con gli allievi dell’istitituto scolastico Cortona 1, la performance dell’Oam Karate, della Ritmica cortonese e dell’Allegra brigata del Cam.

Sport sotto le stelle si è concluso con il concerto degli Auch (All U Can Hit), la manifestazione è stata organizzata dall’ufficio Sport del Comune di Cortona con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Coni e Cip, la collaborazione di Confcommercio e Confesercenti, il contributo di Banca Popolare di Cortona e la partecipazione delle scuole. La manifestazione fa parte degli eventi in cui si articola il progetto «Stars: Sport territorio appartenenze rete sociale» presentato dal Comune di Cortona con riferimento al bando Pr Fse + 2021-2027 - Priorità 3 «Inclusione Sociale» - Attività 3.k.1.