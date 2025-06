Certomondo: i servizi di riabilitazione proseguiranno anche in estate

Arezzo, 21 giugno 2025 – La riabilitazione al centro di Certomondo a Ponte a Poppi proseguirà ininterrottamente per l’intera estate. La struttura, gestita dall’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionisti di Agazzi, continuerà ad accogliere pazienti garantendo percorsi terapeutici e assistenziali specializzati anche nei mesi più caldi con cicli di trattamenti di breve, media e lunga durata, con l’obiettivo di garantire risposte costanti e tempestive ai diversi bisogni del territorio e della comunità. Il servizio ambulatoriale sarà rivolto a pazienti con patologie ortopediche e neurologiche, ma anche a turisti, escursionisti e visitatori che necessitano di cicli di terapie temporanee nel corso della loro permanenza in Casentino.

Il centro di Certomondo è un punto di riferimento nel cuore della vallata per la riabilitazione di pazienti di ogni età con problematiche ortopediche e neurologiche, congenite o acquisite, finalizzata al recupero di funzioni motorie, cognitive e comunicative. La struttura, moderna e accessibile, dispone di ambulatori, palestre e tecnologie avanzate, con un’equipe multiprofessionale coordinata dal dottor Marco Caserio e dalla dottoressa Martina Vignali nell’elaborazione di piani riabilitativi su misura che includono fisioterapia, tecniche manuali, logopedia, taping, terapia strumentale e visite fisiatriche, anche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. La più recente novità è rappresentata dalla scelta di ampliare l’operatività anche nel periodo estivo da giugno ad agosto, potenziando l’organizzazione interna e garantendo la piena disponibilità di professionisti e servizi per assicurare continuità nei trattamenti, tempestività nelle valutazioni e possibilità di avviare percorsi temporanei collegati a un pronto intervento in causi di traumi e infortuni dovuti al periodo tra sport, escursioni e attività all’aria aperta. Per informazioni sui servizi e per prenotazioni è possibile contattare i numeri 0575/91.51.340 o 0575/91.51.341.