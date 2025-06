Arezzo, 21 giugno 2025 – Nuova sede del centro antiviolenza operativa

Lunedì prossimo 23 giugno nella sede del Circolo Artistico di Arezzo si terrà la festa per l'inaugurazione della nuova sede dell'associazione Pronto Donna che dal mese di maggio vede operativo a tutti gli effetti il centro antiviolenza.

L'associazione ha voluto questo momento di incontro per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto e per rendere il giusto riconoscimento a chi ha voluto dargli forza con le proprie donazioni. Proprio grazie a tutti loro l'idea iniziale è diventata una realtà. Così adesso il Centro Antiviolenza del Pronto Donna è una sede più accogliente, che tutela le donne che vi si rivolgono per uscire dalla spirale della violenza e che offre alle operatrici un luogo di lavoro adeguato. Nell'idea delle componenti del direttivo e della presidente Ursula Armstrong c'è la volontà di renderlo anche uno spazio aperto alla cittadinanza, per fare formazione, per incontrare le scuole e per mettere a disposizione i libri della biblioteca di genere.

La serata dedicata alla nuova sede avrà inizio alle 18 e vedrà gli interventi della presidente di Pronto Donna Ursula Armstrong, delle autorità cittadine, di alcuni dei donatori e della direttrice del CAV Elisa Serafini. Seguirà un brindisi con i presenti.