Incidente sulla A1, auto si ribalta all’ingresso della galleria

Barberino di Mugello (Firenze), 13 settembre 2025 – Incidente in galleria sull’Autostrada del Sole. E’ successo intorno alle 15,45 all’ingresso della galleria Puliana. Siamo sul tratto compreso fra Aglio e Barberino di Mugello in direzione Sud, all’altezza del chilometro 255.

Un’auto finita fuori controllo ha sbandato contro il guard rail di delimitazione all’ingresso della galleria e si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Barberino del Mugello, il 118 e la polizia stradale.

Si è formata una coda lunga un paio di chilometri prima dell’ingresso in galleria.