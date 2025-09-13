Se la Polonia si blinda

Se la Polonia si blinda
13 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
Incidente sulla A1, auto si ribalta all’ingresso della galleria

E’ successo nel tratto appenninico dell’Autostrada del Sole sulla carreggiata in direzione sud, all’imbocco della galleria Puliana

L'auto ribaltata nella galleria dell'AutoSole e l'intervento di soccorso dei vigili del fuoco

L'auto ribaltata nella galleria dell'AutoSole e l'intervento di soccorso dei vigili del fuoco

Barberino di Mugello (Firenze), 13 settembre 2025 – Incidente in galleria sull’Autostrada del Sole. E’ successo intorno alle 15,45 all’ingresso della galleria Puliana. Siamo sul tratto compreso fra Aglio e Barberino di Mugello in direzione Sud, all’altezza del chilometro 255.

Un’auto finita fuori controllo ha sbandato contro il guard rail di delimitazione all’ingresso della galleria e si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Barberino del Mugello, il 118 e la polizia stradale.

Si è formata una coda lunga un paio di chilometri prima dell’ingresso in galleria.

