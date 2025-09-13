Toscana al voto, presentate le liste. Caso Tomasi a Pistoia, polemica Pd a Pisa. Fuori il Pci, dentro i no vax

Firenze, 13 settembre 2025 – Scaduto il termine per la presentazione delle candidature e delle liste in Toscana in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. Non mancano sorprese, polemiche e colpi di scena.

Pistoia, esclusa lista civica per Tomasi

Esclusa a Pistoia 'È ora!', la lista civica a sostegno di Alessandro Tomasi, candidato per il centrodestra alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre, anche sindaco al secondo mandato di Pistoia. La lista, secondo quanto appreso, non è stata ammessa dall'ufficio centrale circoscrizionale presso il tribunale pistoiese dopo le verifiche sulla documentazione presentata, poiché risulterebbe validamente sottoscritta da soli 340 elettori. Le contestazioni riguardano in alcuni casi la mancanza della data e del luogo oltre che del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione, in altri casi invece non è leggibile il nome del pubblico ufficiale. Dallo staff della lista civica di Tomasi si fa sapere che è già stato presentato ricorso, integrando la documentazione secondo quanto richiesto dall'ufficio centrale circoscrizionale.

Non ci sarà il Pci. “Troppe 10mila firme”

Sulla scheda elettorale per le elezioni del 12 e 13 ottobre in Toscana non ci sarà il simbolo del Partito comunista italiano che aveva candidato Enrico Zanieri alla presidenza. “Purtroppo non abbiamo raggiunto le firme – fanno sapere dal Pci – Troppe 10mila da raccogliere in così poco tempo. È un meccanismo che va cambiato, così come ribadiamo la necessità di cambiare il sistema elettorale toscano, che presenta uno sbarramento eccessivamente alto”. Nelle scorse settimane, insieme alla raccolta firme per le liste, il Pci ne aveva avviata un'altra per chiedere la modifica della legge elettorale.

La polemica in casa Pd

Il Pd presenterà una lista con una casella vuota alle elezioni regionali nel collegio pisano. L'assessora pontederese Sonia Luca, infatti, resta fuori. È stata lei stessa ad annunciarlo con un lungo comunicato, nel quale non risparmia critiche alla sua comunità politica e, in particolare, all'assessora regionale e ricandidata Alessandra Nardini: “Disattesi i principi e gli slogan del partito sulla parità di genere”. “Apprendo con amarezza – ha scritto Luca – la decisione del Pd di non inserirmi tra i candidati della provincia di Pisa per le prossime elezioni regionali presentando una lista con 7 candidati anziché 8, quattro uomini e tre donne. La mia candidatura, uscita all'unanimità dall'assemblea comunale del Pd di Pontedera lo scorso maggio e sostenuta da numerose realtà della Valdera e da molti amministratori della provincia di Pisa, è stata prima esclusa e poi non recuperata neppure per coprire un posto rimasto libero”.

Presente la lista no vax

"Più di 12mila firme in 15 giorni, 13 sezioni su 13 completate, Forza del popolo è al top in Toscana. Grazie a voi tutti”. Lo scrive sui propri canali social il presidente Andrea Colombini, imprenditore musicale e direttore d'orchestra, già candidato a sindaco di Lucca, annunciando la presenza del partito alle elezioni del 12 e 13 ottobre. Forza del Popolo che rivendica il suo essere 'no vax, no euro e no war', per la corsa alla presidenza della Regione Toscana ha scelto come candidato Carlo Giraldi, medico anti vaccini ed ex primario di neuropsichiatria dell'ospedale di Lucca.

