Aggredisce titolare di un negozio e due poliziotti, arrestato

Firenze, 13 settembre 2025 – Ha scatenato un putiferio il 24enne marocchino che venerdì sera ha aggredito prima un commerciante e poi due poliziotti.

E’ successo nella tarda serata di venerdì in via di San Bartolo a Cintoia dove era stata segnalata una persona in strada, ferita, che era “poco collaborativa” con i sanitari del 118 arrivati sul posto per prestargli aiuto. Il 24enne poco prima era entrato in un negozio danneggiando la vetrina e ferendo lievemente il titolare con un cacciavite; il commerciante per sua fortuna è riuscito a divincolarsi e a rifugiarsi all’interno del proprio negozio, pur se lievemente ferito.

A quel punto sono arrivati sul posto due agenti delle Volanti e il 24enne marocchino si è subito mostrato aggressivo. Si è scagliato contro i poliziotti con calci e pugni, provocando lesioni agli agenti: uno ha riportato la frattura del dito con una prognosi di 30 giorni, l’altro contusioni ed escoriazioni, con una prognosi di 10 giorni.

Alla fine i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a portarlo all’ospedale San Giovanni di Dio di Torregalli, dove è stato alle cure del caso, poi il 24enne, che ha precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato portato nelle camere di sicurezza della questura in attesa della direttissima.