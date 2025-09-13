Il monito della Fondazione Rosselli: “Riaffermare diritto internazionale per la pace”

Firenze, 12 settembre 2025 - “La pace si ricostruisce con la riaffermazione del diritto internazionale, del rispetto dei diritti dei popoli e delle persone. E questo, come ha riaffermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, deve essere il ruolo dell'Europa”. Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini, in occasione del convegno 'Europa e situazione internazionale'. "Di fronte alla gravità della situazione internazionale, alle prove cui è sottoposta l'Europa sia dal punto di vista geopolitico che dal punto di vista economico, non è consentito stare fermi – ha aggiunto Spini -. O si va avanti nella costruzione dell'Europa o si va indietro. O si costruisce una soggettività politica o si accetta l'emarginazione e il declino. Ci proponiamo con questo dibattito di rilanciare un europeismo concreto accettando le sfide che ci vengono proposte. Importante che ieri il Parlamento europeo abbia votato a maggioranza una risoluzione sulla questione palestinese. Purtroppo solo una delle forze politiche di governo - Forza Italia - l'ha votata, ma comunque la risoluzione c'è ed è valida per tutta l'Unione europea. Importante è pure l'azione dei governi europei in ambito Nato di fronte ai droni che hanno investito la Polonia: sono gli aerei delle nazioni europee a pattugliare i cieli dei confini della Polonia”. Sono previsti gli interventi di Moreno Bertoldi, Marco Buti, Adriana Cerretelli, Sergio Fabbrini, Giorgio Giovannetti, Ferdinando Nelli Feroci , Claudio Tito, Natalie Tocci.