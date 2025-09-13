Hong Kong e Dubai crocevia per il distretto

Archiviata VicenzaOro, quest’anno giudicata dagli addetti ai lavori un po’ sottotono, le imprese aretine non rallentano e guardano già alle prossime tappe internazionali. L’appuntamento più imminente è la Jewellery & Gem World di Hong Kong, in programma dal 17 al 21 settembre, una delle fiere più importanti al mondo per l’oreficeria e la gioielleria, che conta oltre 3mila espositori. Hong Kong si conferma hub strategico non solo per la Cina, ma per tutta l’area Asia-Pacifico: dal Sud-Est asiatico all’India, dal Giappone all’Australia, fino agli Stati Uniti e ai Paesi del Sud America. Un crocevia fondamentale per il business del gioiello. Non a caso, nel 2024 l’export italiano verso Hong Kong ha superato i 600 milioni di euro, pari al 4% dell’export nazionale di settore. Se si considera l’intera macro-area asiatica, la percentuale sale oltre il 10%, un dato che testimonia quanto l’Estremo Oriente rappresenti un mercato di sbocco decisivo per la filiera italiana e per Arezzo in particolare. Ma il calendario fieristico non si ferma qui. Da martedì 11 a giovedì 13 novembre sarà la volta della quarta edizione di JGT – Jewellery, Gems and Technology Dubai, ospitata al Dubai Exhibition Centre. L’evento, che conta oltre 400 espositori da 25 Paesi, è diventato in pochi anni un punto di riferimento per i buyer B2B. La data di novembre risponde infatti alle esigenze di approvvigionamento delle aziende che operano entro le sei ore di volo dall’hub emiratino, collocandosi in un periodo ideale per rifornire i mercati in vista delle festività di fine anno e dell’avvio del nuovo. Per le imprese aretine sarà un’occasione preziosa per consolidare relazioni, cercare nuovi mercati e riaffermare la centralità del distretto.