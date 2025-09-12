Commercio mondiale. Incontro a Todi

TODI - Nuove opportunità di commercio e sviluppo per la città e per l’Umbria con Shanghai Hongqiao central business district, il più grande centro per il commercio import export del mondo. Il direttore esecutivo di Hongquiao, Fuan Kong, accompagnato da una delegazione, ha deciso infatti di visitare per la prima volta l’Italia e, in particolare, Todi e oggi, alle 11 nella Sala del Consiglio, accompagnato da una delegazione promuoverà questo nuovo grande centro agli imprenditori del territorio che, senza intermediazioni o obblighi, potranno avere un filo diretto per comprendere le possibilità di crescita e di commercio per le proprio attività. L’incontro segue, a distanza di un anno, a una visita che il Presidente del Consiglio, Giorgio Tenneroni, giovane coordinatore di Anci Umbria, ha fatto a Shanghai per raccontare la storia, le eccellenze e le produzioni della città ai vertici dell’import – export cinese e alla Camera di commercio italo-cinese.

"Un anno fa non avrei mai pensato potesse accadere- afferma Tenneroni- c’è interesse e curiosità per la nostra città che si pone non solo al centro dell’Umbria ma si affaccia al futuro come centro di opportunità per tutte le imprese italiane con un rapporto privilegiato con Hongquiao CBD che nessun’altra città può vantare". Il direttore esecutivo visiterà, oltre a Todi, Roma, Milano e Firenze. Rappresenta una porzione della città di Shanghai trasformata nel cuore del commercio mondiale, con un aeroporto ed una stazione che muovono un milione e mezzo di persone al giorno, oltre a palazzi ricchi di uffici, hotel ed un grande centro espositivo coperto di 800 ettari.

Susi Felceti