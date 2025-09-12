Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Umbria
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica pizzerieCaso CocciTramvia FirenzeCubo NeroFunghiTaxi solidale
Acquista il giornale
CronacaFermato con la cocaina. Nei guai un 19enne
12 set 2025
MICHELE NUCCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. Fermato con la cocaina. Nei guai un 19enne

Fermato con la cocaina. Nei guai un 19enne

Tuoro, sorpreso dai carabinieri mentre era in auto .

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Città della Pieve hanno arrestato un 19enne

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Città della Pieve hanno arrestato un 19enne

Per approfondire:

Controlli ordinari che si trasformano in un’operazione importante: è quanto accaduto a Tuoro, dove i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Città della Pieve hanno arrestato un giovane di 19 anni, di origini albanesi e senza fissa dimora, colto in flagrante per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo è stato fermato mentre percorreva la zona dell’intersezione autostradale Perugia–Bettolle a bordo di un’auto a noleggio. La situazione, ritenuta sospetta dai militari, ha spinto ad approfondire il controllo con una perquisizione personale e del veicolo. Proprio lì sono saltati fuori quattro involucri di cocaina, per un peso complessivo vicino ai quattro grammi, insieme a 50 euro in contanti. Denaro che, secondo gli investigatori, potrebbe essere frutto dell’attività di spaccio. Ma non è finita. Il 19enne è stato trovato anche con una patente di guida albanese risultata falsa e subito sequestrata. Portato in caserma, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio e deferito in stato di libertà per uso di atto falso. Per lui obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di Perugia e via libera alle procedure per la sua espulsione.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

drogaCarabinieri