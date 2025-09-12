Fermato con la cocaina. Nei guai un 19enne

Controlli ordinari che si trasformano in un’operazione importante: è quanto accaduto a Tuoro, dove i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Città della Pieve hanno arrestato un giovane di 19 anni, di origini albanesi e senza fissa dimora, colto in flagrante per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo è stato fermato mentre percorreva la zona dell’intersezione autostradale Perugia–Bettolle a bordo di un’auto a noleggio. La situazione, ritenuta sospetta dai militari, ha spinto ad approfondire il controllo con una perquisizione personale e del veicolo. Proprio lì sono saltati fuori quattro involucri di cocaina, per un peso complessivo vicino ai quattro grammi, insieme a 50 euro in contanti. Denaro che, secondo gli investigatori, potrebbe essere frutto dell’attività di spaccio. Ma non è finita. Il 19enne è stato trovato anche con una patente di guida albanese risultata falsa e subito sequestrata. Portato in caserma, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio e deferito in stato di libertà per uso di atto falso. Per lui obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di Perugia e via libera alle procedure per la sua espulsione.