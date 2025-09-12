Sanità, confermate 711 assunzioni: "Gestione dei concorsi più rapida"

La presidente della Regione, Stefania Proietti conferma le 711 assunzioni in Sanità per il 2025, che sono 273 di personale dirigente e 438 di personale del comparto, suddiviso tra le 4 aziende umbre, con maggiore attenzione a quelle territoriali. Assunzioni aggiuntive rispetto a turn over e stabilizzazioni. E’ la risposta che ha fornito a un’interrogazione in Consiglio da parte della Lega. "Potenziare il personale per noi è uguale a potenziare la sanità pubblica. Questo è un tema fondamentale per la nostra azione politica che si incentra sulla sanità pubblica". Si tratta di assunzioni aggiuntive rispetto al turnover del personale che cesserà nel corso del 2025. In particolare è prevista l’assunzione di 239 dirigenti medici, 10 dirigenti medici veterinari, 17 dirigenti sanitari non medici, 4 dirigenti professionali ingegneri, 3 dirigenti amministrativi, 117 infermieri, 9 ostetriche, 69 tecnici sanitari della riabilitazione e della prevenzione, 23 operatori socio sanitari, 2 assistenti sociali, 137 impiegati tecnici, 81 impiegati amministrativi. Queste unità risultano così ripartite tra le quattro aziende sanitarie: l’Azienda ospedaliera di Perugia 84 unità, di cui 46 di personale dirigente e 38 del comparto; l’Azienda ospedaliera di Terni 116 unità, di cui 41 di personale dirigente e 75 del comparto; Azienda Usl1 290 unità di cui 82 di personale dirigente e 208 del comparto; Azienda Usl2 221 unità di cui 104 di personale dirigente e 117 del comparto. Prevista poi la stabilizzazione di 178 unità di cui 65 di personale dirigente, 25 medici, 34 sanitari non medici, 6 tecnici professionali amministrativi, 113 unità di personale del comparto, 68 sanitari, 13 sociosanitari, 6 tecnici e 26 amministrativi. "Puntiamo ad una gestione snella e coordinata dei concorsi – ha concluso Proietti –, che porti ad una rapida immissione in servizio del personale".