Più di 700 assunzioni per la sanità nel 2025

La Regione Umbria compie "un passo decisivo - sottolinea una nota dell’ente - per il rafforzamento del Servizio sanitario regionale" con l’approvazione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale 2025-2027 delle aziende sanitarie. Un investimento che prevede per il 2025 l’assunzione di 273 unità di personale dirigente e 438 unità di personale del comparto, per un totale di 711 nuove assunzioni. "Il piano di potenziamento - prosegue la nota - si completa con importanti percorsi di stabilizzazione che interesseranno 65 dirigenti e 113 operatori del comparto, garantendo continuità lavorativa e consolidamento delle competenze professionali all’interno del sistema sanitario regionale". "Questo piano rappresenta il nostro impegno concreto per una sanità pubblica forte e accessibile a tutti i cittadini umbri", commenta la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti (foto). "Investire sul personale sanitario - dice ancora Proietti - significa investire sulla qualità delle cure e sui servizi. Con oltre 700 nuove assunzioni nel 2025 stiamo dando una risposta concreta alle necessità dei nostri territori, rafforzando un sistema che deve essere sempre più efficiente e vicino ai bisogni delle persone".