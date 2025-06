Bivacco abusivo nel fondo occupato, denunciati

PERUGIA - Avrebbero trasformato un fondo nella loro abitazione. Entrando, senza essere autorizzati, nel locale di un palazzo di via Cortonese. Gli agenti della squadra volante li hanno trovati all’interno, tra effetti personali e sporcizia varia. Sono una donna italiana di 34 anni e un uomo tunisino di 41. Entrambi sono conosciuti per vari precedenti. Un elenco di reati a cui si aggiunge la nuova denuncia per l’ipotesi di invasione di terreni o edifici. L’intervento ha fatto seguito a una segnalazione fatta al numero unico di emergenza, nella quale si denunciava la possibilità che nel fondo ci fosse “trasferito“ qualcuno senza averne titolo. Una possibile occupazione abusiva che gli agenti sono andati a verificare, sorprendendo la coppia.

Da una verifica sullo stato dei luoghi, riferisce la questura, i polizotti hanno constatato, oltre ad un evidente stato di degrado e una precaria condizione igienica e sanitaria, evidenti segni di bivacco. C’erano, infatti, un giaciglio di fortuna realizzato con un materasso e vari effetti personali.

L’uomo e la donna sono stati, quindi, accompagnati in questura, per formalizzare la denuncia a loro carico per aver occupato il garage. L’uomo, inoltre, risultato essere irregolare sul territorio nazionale, è stato messo a disposizione dell’ufficio Immigrazione della questura di Perugia per le valutazioni in merito alla sua posizione.

Su immobili e locali abbandonati e occupati abusivamente è sempre alta l’attenzione delle forze dell'ordine per contenere fenomeni di degrado, ma anche per contrastare la creazione di possibili “basi“ per attività illecite di vario tipo.