Proxima Summer, corsi di canto e strumento per una stagione sulle note

Un’estate all’insegna della musica con i corsi di canto e strumento di Proxima Music. La didattica della scuola aretina proseguirà eccezionalmente anche nei mesi di giugno, luglio e agosto ma sarà caratterizzata da una formula innovativa in cui ogni allievo potrà strutturare il proprio ciclo di lezioni a seconda degli impegni di lavoro e di ferie. "Proxima Summer" è il nome dell’iniziativa che ambisce a coniugare flessibilità di orario e continuità formativa, offrendo a cantanti e a musicisti l’opportunità di approfondire il percorso artistico anche durante il periodo estivo insieme a un gruppo con ventitré docenti capace di assicurare l’insegnamento di ogni strumento e ogni genere. Le lezioni, ospitate dalla sede della scuola in via Severi, saranno rivolte sia ad aspiranti allievi interessati a vivere in estate un approccio al mondo della musica, che a musicisti più esperti alla ricerca di una formazione di alto livello, andando così a interessare tutte le età: dai bambini alle prime note agli adulti. I percorsi di "Proxima Summer" spazieranno tra la musica classica e la musica contemporanea con generi quali blues, rock, pop e jazz, tra il canto e gli strumenti a corda, a fiato, a tastiera, a percussione e elettrici, con lezioni individuali che potranno in futuro trovare ulteriore sviluppo con la partecipazione ai progetti di gruppo di Proxima Music in cui vivere l’esperienza di suonare in una band o in un’orchestra. Le proposte estive prevederanno mini-pacchetti da quattro lezioni a fruizione pienamente personalizzabile a partire da lunedì 16 giugno; per informazioni è possibile visitare il sito www.proximamusic.academy. "L’estate rappresenta un momento ideale per coltivare la propria passione musicale con maggior libertà - commenta Marilena Fracassi, docente di pianoforte. - "Proxima Summer" offrirà un’opportunità concreta a chi desidera continuare a studiare, migliorarsi o anche solo avvicinarsi alla musica in un contesto accogliente, dinamico e su misura per ogni esigenza".