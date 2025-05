Il ’cartellone’ dell’istituto Baracchini. Merenda culturale e concerto in piazza

Inclusione, musica, solidarietà. L’anno scolastico del comprensivo Baracchini Villafranca-Bagnone finisce col botto: sono in arrivo iniziative di ogni tipo. Si comincia oggi con l’apericena dell’inclusione. Dalle 17, nella Selva di Filetto, incontro tra ragazzi genitori che sono invitati a partecipare, condividendo specialità tipiche della propria comunità. L’idea nasce dall’obiettivo della scuola di promuovere la conoscenza e il rispetto delle diverse culture presenti nella comunità, creando un momento di convivialità e scambio culturale. Così, ogni famiglia porterà piatti tipici della propria terra. L’esperienza dello scorso anno si ripete, grazie al successo ottenuto. "Attraverso il cibo e la cultura - dicono gli insegnanti - si possono abbattere barriere e costruire ponti tra le persone". Spazio anche alla solidarietà. Nell’ambito del progetto ‘Donazione’, che ha il fine di sensibilizzare i giovani e la comunità sull’importanza del dono e della solidarietà, promuovendo la donazione volontaria e gratuita, la scuola, sede delle manifestazioni previste per il territorio della Lunigiana, ha dato il via un serie di eventi. In corso una mostra appena inaugurata, martedì mattina cerimonia di premiazione del progetto. Alle 20.30 Mini marcia della solidarietà, con partenza dalla chiesa di San Genesio a Filetto e arrivo in piazza dell’Aeronautica, al palazzo comunale di Villafranca. Il 7 giugno, dalle 10 al Palazzetto dello sport di Villafranca, ‘Baracchini’s got talent’, lo show dei ragazzi per i ragazzi. Ciascuna classe presenterà una piccola esibizione: cantanti, ballerini, musicisti, acrobati ognuno ha contribuito con la propria unicità per vivere insieme un’esperienza condivisa. L’obiettivo è condividere un momento di divertimento. Per finire il 10 giugno alle 21, a Filetto, in piazza del Pozzo, l’atteso concerto di fine anno con gli alunni dell’indirizzo musicale del Baracchini, il gruppo laboratorio e il gruppo Junior della Filarmonica Santa Cecilia di Bagnone.

Monica Leoncini