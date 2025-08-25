Compie un anno il ’cratere’ di via Siena

Sarà chiuso la prossima settimana il buco di via Solferino che da settimane blocca la centralissima strada con tanto di transenne e pianta di pomodoro cresciuta sopra e che tanti disagi sta provocando al traffico di Carrara, già provato dai cantieri aperti nel centro cittadino. C’era una perdita di fognatura nera ma quando è intervenuta Nausicaa si è visto che c’era un allaccio abusivo di privati, con uno scarico di acque nere che andava nello scarico bianco, per cui l’ufficio Ambiente ha emesso un’ordinanza nei confronti degli stessi privati affinché provvedessero al corretto allaccio. Ora hanno provveduto, hanno lasciato il buco aperto. "Ci hanno messo un po’ a rimettere le cose a posto, ma hanno lasciato il buco aperto. Ora si occuperà il Comune di richiuderlo, già in settimana" garantisce l’assessore all’ambiente Moreno Lorenzini. La strada tra l’altro è bloccata tutta, nella parte bassa per i lavori di fognatura da un paio di mesi, e nella parte alta per i cantieri per i marciapiedi. "Abbiamo avuto tanta terra smossa e polvere - dice Marina Guglielmini dell’erboristeria Herbland - e disagi per i nostri clienti che non riuscivano ad avere accesso alla strada. Noi per fortuna veniamo a lavorare a piedi. Anche i ragazzi del ristorante cinese si sono tanto lamentati".

Intanto compie un anno il buco di via Siena a Marina, anch’esso fonte di forti disagi per il traffico e soprattutto per i residenti. Per l’occasione, dopo l’albero di Natale e l’uovo di Pasqua, il fantasioso Oreste Arrighi ha pensato di realizzare una torta in cartapesta con tanto di candeline e di cartello polemico "Buco compie un anno… sarà il primo di una lunga serie?". Ma anche per via Siena ci sono buone notizie dall’amministrazione: "Abbiamo avuto l’autorizzazione dal Genio e adesso possiamo incaricare una ditta per ripristinare il manto stradale - assicura l’assessore ai Lavori pubblici Elena Guadagni - sotto la strada c’è un canale tombato, è stato necessario uno studio idraulico e un iter diverso". Intanto una dei residenti della via accetta di farsi fotografare accanto a buco e torta: Veronica Reccanello che vive qui dal 2015 e ogni giorno subisce un forte disagio per la chiusura della via perché il camioncino della sua impresa di pulizia non può imboccare la via dei Corsi per andare a Marina ma deve tornare indietro fino alla Covetta. Qui è un pellegrinaggio di cittadini che vengono a fotografare le fantasiose creazioni di Arrighi e a postarle sui social. "Era venuta anche la sindaca ma poi non si è più visto nessuno del Comune, ora aspettiamo che lo aggiustino".

Francesca Frediani