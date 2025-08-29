Arezzo, 29 agosto 2025 – Nuova Direzione dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura della Provincia Aretina

A guidare l'Unità Operativa Semplice SPDC, a partire dal 1° settembre, sarà la dottoressa Milena Samoilovitch.

La dottoressa Milena Samoilovitch è la nuova Direttrice dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura dell'area provinciale aretina, Unità Operativa Semplice che afferisce all'Unità Operativa Complessa Psichiatria dell'area provinciale aretina diretta dal dottor Giampaolo Di Piazza. Il suo incarico, esito di una selezione interna, è effettivo dal 1° settembre, ha la durata di 5 anni e prevede che l'attività di direzione sia esercitata sia sui Servizi psichiatrici di diagnosi e cura dell'Ospedale San Donato di Arezzo che su quelli dell'Ospedale di Santa Maria alla Gruccia del Valdarno.

La Dottoressa Milena Samoilovitch si è laureata in Medicina e chirurgia all'Università di Roma "La Sapienza" e successivamente si è specializzata in Psichiatria presso Università degli Studi di Siena. Dal 2011 è in forza all'ASL Toscana sud est (già ASL 7, 8) e dal 2021 è Dirigente Medico in Psichiatria nella zona distretto aretina, Casentino, Valtiberina. A partire dal 2021 le è assegnato l'incarico professionale quinquennale Medicina di Genere in Salute Mentale.