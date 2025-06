Corsa contro il tempo per la piscina. A fine mese aprono vasche e corsi

CARRARAA fine mese riaprirà la vasca scoperta della piscina comunale di Marina di Carrara. Un impianto sportivo sempre molto frequentato dagli appassionati del nuoto e da tutti quelli che vogliono imparare a nuotare. E se lo scorso anno c’erano stati dei ritardi, con la piscina esterna riaperta a metà luglio con polemiche a non finire, quest’anno l’amministrazione comunale, nella persona dell’assessore allo Sport Lara Benfatto, ha fatto una corsa contro il tempo per aprire la piscina nei tempi stabiliti.

E così per fine mese uno dei punti di riferimento per centinaia di sportivi, cittadini e turisti sarà di nuovo fruibile e a disposizione delle società sportive, ma anche di tutti quelli che vogliono allenarsi o semplicemente nuotare all’aria aperta. L’apertura anticipata della piscina comunale è stata possibile nonostante i lavori di rifacimento del parco della Caravella, che prevedono l’area di cantiere proprio in prossimità dell’impianto natatorio.

Nei mesi scorsi l’impianto è stato dotato di una nuova centrale termica, il meccanismo che si occupa di riscaldare l’acqua delle vasche. In particolare, la centrale termica dell’impianto sportivo di Marina nei mesi scorsi è stata sostituita con l’obiettivo di garantire il riscaldamento adeguato delle vasche.

"Stiamo lavorando per aprire la piscina per la fine del mese di giugno - spiega l’assessore Benfatto -. Intanto alla riapertura le persone che frequentano l’impianto troveranno una nuova centrale termica, mentre per quanto riguarda lo spogliatoio si dovranno usare quelli interni perché di fianco c’è il cantiere della Caravella in funzione per il periodo estivo. Ma si tratta – sostiene Benfatto – di un piccolo dettaglio, l’importante e che cittadini e bambini possano usare la piscina in tutta sicurezza e senza disagi. Non è stato facile conciliare il tutto ma l’obiettivo era di riaprire la piscina quanto prima. In queste settimane si procederà con il riempimento della vasca con l’acqua, poi saranno necessarie le analisi di laboratorio dopo di che ci sarà il via libera all’apertura della piscina, sempre molto attesa da grandi e piccini e dai tanti frequentatori dell’impianto sportivo comunale sia a livello agonistico che amatoriale".

Alessandra Poggi