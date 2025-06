Rivoluzione nella sanità. Il Pronto soccorso si allarga. Medicina nucleare al Noa con un nuovo edificio

Quasi 32 milioni di euro di investimenti in nuove strutture sanitarie fra Massa e Montignoso che devono essere realizzate al massimo nel giro di due anni e mezzo. Non è solo un bilancio di investimenti ma anche un cronoprogramma che deve tenere conto di risorse e tempi, a volte molto stretti, per dare nuove risposte sotto il profilo sociosanitario sul territorio apuano, qui nello specifico fra Massa e Montignoso, stilato dall’azienda Usl Toscana Nord Ovest e portato al Tavolo strutture territoriali Apuane di fine maggio.

Il principale resta il nuovo polo composto da Casa di Comunità e Ospedale di Comunità da 20 posti letto di Massa, con un quadro economico da 15 milioni di euro fra Pnrr, fondi regionali e aziendali. Ci sono stati ritardi, ormai accertati, variazioni dei quadri di finanziamento e di spesa ma il cantiere è partito per realizzare il nuovo edificio all’ex scalo merci della stazione di Massa, su tre piani oltre a piano seminterrato come parcheggio per i dipendenti. Al piano terra ospedale di comunità con accettazione Cup, centro prelievi, pediatri di libera scelta e vaccinazioni. Al piano primo servizio sociale, medici di medicina generale, continuità assistenziale, punto unico di accesso e assistenza domiciliare integrata. Al secondo, ambulatori specialistici e diagnostici, consultorio e odontoiatria. A oggi sono state completate le palificate e si stanno per gettare le fondazioni. Ospedale che dovrebbe essere pronto per febbraio 2026, tutta la casa di comunità a marzo 2027.

Altro grande progetto è lo spostamento della medicina nucleare dalla scuola infermieri al Noa, in un nuovo edificio su due livelli: spesa 7,150 milioni di euro, risorse aziendali e ex articolo 20 dedicato agli investimenti in sanità. Previsti al piano primo anche studi medici e spogliatoi oltre a un’area al grezzo per espandere medicina nucleare in futuro. Siamo a oggi nella fase di predisposizione della gara d’appalto, prevista in 180 giorni, poi 500 giorni di cantiere, con previsione di inizio lavori a marzo 2026 e fine ad agosto 2027.

Per la Casa di comunità a Montignoso, investimento da 4,7 milioni di euro, è già stata completata la demolizione dei vecchi fabbricati e sono stati realizzati i tamponamenti perimetrali: la costruzione vera e propria dovrebbe durare meno di 500 giorni, con conclusione prevista a marzo 2026. Fondi Pnrr e aziendali.

Sotto il profilo sociosanitario, nell’immobile di proprietà Asl in via Alberica, al primo piano si stanno realizzando gli alloggi protetti, 2 appartamenti ciascuno con 6 posti letto. Gli appartamenti saranno destinati all’inserimento sociale di persone con disabilità. Spesa 420mila euro Pnrr. Lavori che dovrebbero finire a settembre.

Infine sta entrando nel vivo l’atteso ampliamento di circa 175 metri quadrati del Pronto soccorso del Noa, dove sono previsti 7 posti letto aggiuntivi di cui 4 ad alta intensità. Spesa totale 1,4 milioni di euro. Avvio dei lavori previsto nel mese di giugno, conclusione a dicembre.