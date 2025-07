Stop interventi chirurgici. Guasto al condizionatore. Ospedale, giornata nera

Sarzana (La Spezia), 2 luglio 2025 – Interventi chirurgici rinviati ieri pomeriggio al San Bartolomeo di Sarzana. Il motivo? La sala operatoria ferma per problemi legati alla temperatura troppo alta. Da qui lo stop a interventi già programmati. Un episodio che segue a ruota il black-out ai server dei giorni scorsi e i problemi ai condizionatori al Sant’Andrea di Spezia. Su quanto accaduto ieri l’Asl spiega che “la seduta operatoria è stata sospesa per permettere ai tecnici un intervento sull’impianto di condizionamento presente in sala. Per evitare temperature alte, infatti, in via precauzionale era stata richiesta la sostituzione di un pezzo: non appena è arrivato si è deciso di montarlo subito in considerazione del caldo degli ultimi giorni”.

Ma l’episodio ha comunque suscitato polemiche anche perchè, come detto, arrivato subito dopo un’altra situazione di disagio nella sanità locale. Il segretario e consigliere regionale del Pd Davide Natale sottolinea come la “situazione sia critica, i problemi troppi”. A dicembre 2024 lo stesso Natale aveva sollevato analoga problematica legata però al... freddo. “Non si trova la quadra: troppo freddo o troppo caldo. Presenterò un’interrogazione al prossimo consiglio regionale, così non si può andare avanti”. Natale pochi mesi fa aveva sottolineato la situazione degli ospedali dell’Asl dove si registrò nelle sale operatorie una temperatura inferiore ai 15 gradi. “Al San Bartolomeo a Sarzana una stufetta elettrica veniva spostata nei reparti per garantire tepore”, adesso il problema si è ripresentato ma... col caldo. “Sono stato informato che alle 14,30 gli interventi chirurgici sono stati sospesi per temperatura inadeguata”. Natale ha intenzione di capire cosa farà la giunta regionale per la sanità spezzina, visto che i disservizi si susseguono a ritmo giornaliero: “Pochi giorni fa ad andare in tilt è stato il sistema informatico e telefonico, ora gli interventi chirurgici all’ospedale di Sarzana programmati annullati per l’eccessiva temperatura delle sale. Decisione resa necessaria per tutelare i pazienti”.

I disagi sono stati di non poco conto, alcuni pazienti erano in viaggio, altri pronti per entrare in sala operatoria. “Mi domando cosa deve ancora accadere prima che il presidente Bucci e la giunta regionale intervengano per mettere i dirigenti, i medici, infermieri, tecnici e oss nelle condizioni di lavorare e i cittadini di avere risposte da paese civile”. Il problema si percepiva da giorni, lo staff non ha potuto far altro che interrompere l’attività operatoria nell’attesa dell’intervento tecnico. “Occorrono investimenti sulla sanità territoriale e per la rete ospedaliera. Serve un’azione straordinaria – conclude Natale – devono prendersi carico del fatto che è un disastro, non possono trattare queste situazioni come problemi ordinari. Questi sono problemi enormi”.

Cristina Guala