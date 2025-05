Vandalo all’ospedale, estintore scaricato nella saletta multiculto

Prato, 16 maggio 2025 – E' stata vandalizzata nel tardo pomeriggio di giovedì 15 maggio la saletta multiculto interna all'ospedale Santo Stefano di Prato.

Un ignoto si è introdotto dentro la sala che si trova al primo piano dell'ospedale Santo Stefano, proprio di fronte alla cappella e ha scaricato un intero estintore preso dal corridoio. Subito è stato chiesto l'intervento delle guardie della Securitalia che si trovano al pronto soccorso. La sala era inagibile in quanto la polvere dell'estintore ha completamente invaso la stanza rendendo l'aria irrespirabile.

La sala è stata momentaneamente chiusa e dichiarata inagibile. E' stato chiesto anche l'intervento della polizia per risalire alla persona che ha fatto la 'bravata'. L'estintore è stato ritrovato abbandonato in mezzo alle sedie. Questa mattina saranno svolte le operazioni di pulizia per rendere la sala di nuovo agibile.