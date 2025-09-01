"Smantellare il campo nomadi di Coltano, ricettacolo di illegalità"

Campo nomadi di Coltano, da smantellare in via definitiva. Lo sostiene il consigliere Lega Angelo Ciavarrella, alla luce dell’indagine-lampo condotta dalla questura pisana che ha portato al rinvenimento di refurtiva sottratta a turisti e anche di alcune armi da fuoco proprio all’interno dell’insediamento di via dell’Idrovora. "È l’ennesima dimostrazione che il campo costituisce rifugio per ladri e ricettatori – continua Ciavarrella – , i pisani sono stufi e lo sono ancor di più gli abitanti di Coltano che devono subire la loro presenza e sopportare una discarica a cielo aperto. Bisogna smetterla con finti perbenismi che danneggiano i cittadini e l’immagine della città. A Pisa non possiamo tollerare in alcun modo zone franche e chi ha la responsabilità di risolvere questa spiacevole e annosa situazione ha il dovere di provvedere il più velocemente possibile. Il tempo degli alibi sociali a favore di chi delinque deve finire ed è più che evidente che queste persone non hanno nessuna intenzione di integrarsi nella società per cui devono essere immediatamente allontanate quantomeno dal territorio comunale. La politica della sinistra che nel passato ha portato “ingenuamente” a costruirgli addirittura delle villette è stata un fallimento totale che è sotto gli occhi di tutti. I fondi che avrebbero potuto essere spesi in edilizia popolare a favore degli italiani sono stati letteralmente gettati dalla finestra per realizzare un progetto senza senso.

Il momento di revocare “l’autorizzazione” al campo nomadi di Coltano e bonificarlo definitivamente è giunto da tempo e come Lega Pisa non accetteremo ulteriori ritardi perché per noi chi lavora e rispetta le leggi è il benvenuto mentre chi non vuole integrarsi può tranquillamente andare a vivere e delinquere altrove".