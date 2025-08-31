Un pomeriggio di festa. Nuovo Store per i tifosi. Tra musica e sciarpe

Bandiere che sventolano, sciarpe e magliette nerazzurre in ogni strada e vicolo della città. Già diverse ore prima del fischio d’inizio Pisa ha risposto, come era naturale e prevedibile, presentissima. E si sono ricreati tutti quei meravigliosi rituali tipici dei tifosi, specialmente per un’occasione così unica e speciale. Il panino nello stesso bar, il punto di ritrovo già stabilito da mesi, la sciarpa porta fortuna, la maglia che evoca ricorda e pomeriggi storici. Tutto come deve essere per il debutto in Serie A in casa, all’Arena, dopo 34 anni.

E prima di entrare in uno stadio tutto rinnovato, vestito a festa e di nerazzurro, i tifosi hanno potuto vivere un’atmosfera tutta nuova. La prima e più grande novità è stata la creazione di un varco supplementare di accesso, quello dedicato al nuovo settore, aperto e costruito ad hoc per il ritorno nella massima serie, ovvero la Curva Sud. L’accesso in via Luigi Bianchi, in concomitanza con l’accesso storico della gradinata. E proprio davanti al gate per la Sud, il Pisa ha preparato per la giornata di ieri un evento speciale.

Nel pomeriggio, infatti, è stato ufficialmente inaugurato anche il nuovo Pisa Store, proprio in via Luigi Bianchi. Per l’occasione è stato organizzato un appuntamento interamente dedicato ai sostenitori nerazzurri, con sciarpe speciali, dedicate proprio alla gara contro la Roma, berretti e tanti gadget per i tifosi.

Un momento in più per tutti i sostenitori nerazzurri, che hanno vissuto proprio a pochi passi dallo stadio un evento fatto di musica e divertimento. E con il passare delle ore e l’avvicinarsi al tanto atteso fischio d’inizio, tutte le zone intorno allo stadio si sono fatte gremite, con solo due colori che spiccavano sopra tutti. Il nero e l’azzurro, i colori del Pisa, i colori di un sogno, chiamato Serie A, vissuto nuovamente in casa.