Verso il sold out per una festa collettiva

"Una festa e un traguardo che appartiene alla città, alla società e a tutta la tifoseria". Si chiude così il messaggio su Facebook del sindaco Michele Conti.

E sì, la prima gara casalinga in Serie A dei nerazzurri da 34 anni a questa parte si preannuncia come una festa collettiva. Per la partita – contro una formazione che lotta per i primi posti in classifica – è già previsto e facilmente prevedibile il tutto esaurito. La fase di abbonamento ha registrato un dato storico, superando di gran lunga il precedente record dei 7400 tessere del 2008.

La vendita dei tagliandi dovrebbe iniziare oggi, e per la quale sono disposte le restrizioni note: vincolo della tessera del tifoso per i tifosi della Roma, cui è riservato il settore ospiti, mentre per le altre zone è necessarip il possesso della Membership card del Pisa Sporting Club. Non sarà possibile acquistare un biglietto in Curva Nord, settore in cui tutti i tagliandi sono stati esauriti nella fase di abbonamento.

L’entusiasmo e la voglia di Arena era già tanta, ma se possibile ancora aumentata dopo il pareggio di Bergamo contro l’Atalanta. Dando per fatto il sold out (lo sarà molto presumibilmente anche nel settore ospiti, con tanti tifosi della Roma previsti a Pisa), il dato relativo agli spettatori punta a superare il record stagionale della scorsa stagione, gli 11043 che hanno assistito alla vittoria dei nerazzurri contro il Frosinone, decisa da un gol di Meister, il primo maggio.

Il 30 agosto è una data storica, l’ultima in cui andranno in scena le riprese del film in produzione, quello del ritorno in Serie A.

Lorenzo Vero