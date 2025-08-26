Trapani: "La Toscana investe nei borghi dove il governo toglie ancora risorse"

La Toscana valorizza i suoi borghi, le colline e le comunità dell’entroterra che custodiscono cultura, tradizioni e paesaggi unici. Con la legge sulla Toscana diffusa e il nuovo sostegno alle Pro Loco, la Regione sceglie di investire dove il governo nazionale taglia, riconoscendo valore a chi anima i territori più fragili e li fa vivere ogni giorno". Così i capogruppo Pd in consiglio comunale, probabile candidato alle regionali nella lista dem del collegio pisano, Matteo Trapani.

"Le Pro Loco – spiega – sono realtà fondamentali per lo sviluppo locale, il turismo e tutte quelle iniziative che puntano a contrastare lo spopolamento e a far crescere i nostri borghi: anche in provincia di Pisa, dalla Valdicecina alla Valdera, i progetti nati nei piccoli centri dimostrano che è possibile unire tradizione e innovazione come, ad esempio, il Festival della Restanza a Santa Luce, che ha trasformato il tema dell’abbandono in occasione di riscatto e nuova vitalità per la comunità".

Per Trapani la legge regionale "dimostra quanto la Toscana sappia "ascoltare e valorizzare i territori, tuttavia occorre ancora più forza per difendere le aree interne dal disinteresse del governo centrale, con una attenzione alle tradizioni e alle innovazioni: il nostro futuro passa da qui".