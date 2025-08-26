"Ennesima lite . Più controlli"

"Un’ennesima situazione critica, sfociata in rissa, a bordo di un autobus di linea". A denunciarlo sono le sigle sindacali, le segreterie provinciali autoferrotranvieri Cgil/Cisl/Uil/Faisa/Ugl.

"Questa volta è toccato alla linea 21, circolare notturna che collega il quartiere San Giusto con Cep/Pietrasantina/I Passi, passando per la stazione ferroviaria e la Torre. Tre cittadini stranieri si sono azzuffati e quando l’autista ha fermato l’autobus per chiamare le forze dell’ordine si sono dileguati", scrivono i sindacati. "I tre responsabili del fatto erano saliti alla fermata di via Crispi, probabilmente diretti alle Palanche, dove si trova nelle vicinanze un centro di accoglienza per migranti".

Sindacati che prendono solo spunto da quest’ultimo episodio per segnalare una situazione più radicata. Spesso alcuni di "questi ragazzi, a parte l’evasione tariffaria perpetrata regolarmente, si sono resi protagonisti di episodi sopra le righe e la criticità era già stata segnalata tanto in azienda quanto in quei pochi incontri sul tema con i rappresentanti delle istituzioni".

"Abbiamo richiesto un controllo dei titoli di viaggio, perché di norma chi paga il biglietto non commette atti vandalici o violenti. Il tutto è sempre rimasto inascoltato". Quindi l’appello: "Chiediamo ancora una volta ad azienda ed istituzioni di intervenire riservandoci tutte quelle azioni che la legge ci consente per tutelare la sicurezza dei lavoratori".