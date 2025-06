"Cantieri tanti, promozione poca. E i turisti?"

La stagione estiva entra nel pieno, ma a Volterra l’interrogativo che risuona con insistenza è sempre lo stesso: "Dove sono i turisti?". Un allarme, purtroppo, già lanciato con crescente preoccupazione dalle associazioni di categoria locali, che ora trova eco nelle recenti denunce di Coalizione Volterra Civica. In prima battuta, il gruppo di opposizione accende un faro sulla promozione e sui cantieri che congestionano la città.

"In un anno già complicato, funestato da cantieri infiniti e interruzioni stradali mal gestite, Volterra si affaccia all’estate senza la benché minima traccia di una promozione turistica efficace. Ancora una volta - sottolinea la Coalizione Civica - Un cartellone in piazza può forse bastare? Eppure è stato ripetuto innumerevoli volte che la promozione si fa prima, a distanza, investendo risorse, per convincere i visitatori a scegliere Volterra prima di partire, non quando sono già arrivati. Un approccio miope, che dimostra una palese mancanza di visione e programmazione. Nonostante il generoso e spontaneo impegno di associazioni e operatori locali, che continuano a proporre eventi e iniziative, ciò che manca drammaticamente è una regia coordinata e una strategia promozionale coerente, continuativa e tematica".

Per la Coalizione, la città resta ai margini. Il problema, a detta del gruppo consiliare, travalica i confini locali, assumendo una dimensione sistemica. "Volterra continua a rimanere ai margini, non riuscendo a ritagliarsi un ruolo concreto nemmeno all’interno dell’Ambito Turistico Valdelsa Valdicecina. Quest’ultimo, l’unico strumento regionale concepito proprio per la progettazione e la promozione integrata dei territori, sembra essere completamente ignorato dall’amministrazione comunale. Un dato di fatto tangibile anche all’ufficio turistico del Consorzio, dove non si trovano mappe di ambito né alcun riferimento alla promozione condivisa".

Il nodo riguarda poi le segnalazioni dei commercianti: "Il quadro è aggravato dalle continue segnalazioni dei commercianti, sempre più preoccupati per un afflusso turistico in forte calo. Siamo a metà giugno, ma la stagione non è decollata, con evidenti ripercussioni economiche - denuncia ancora il gruppo consiliare - È un coro di voci allarmate che conferma i timori già espressi dalle associazioni di categoria ben prima dell’avvio della stagione. Il paradosso è stridente: Volterra, negli ultimi anni, ha orientato gran parte delle sue politiche sulla riconversione del commercio in chiave turistica. Il risultato? Il cittadino è stato ‘scacciato’ e il turista non arriva".

I.P.