Pisamo cambia pelle. Ok al bilancio e nuovo Cda. Presidente Giovannelli

di Gabriele MasieroPISAPisamo cambia pelle e inizia la sua nuova vita di società municipalizzata non solo dedicata alla mobilità cittadina, ma anche incaricata, dopo la modifica dello stato dei mesi scorsi, di organizzare e gestire i grandi eventi culturali, turistici e sportivi. La nuova fase è stata appena suggellata dall’assemblea degli azionisti che ha approvato il bilancio 2024 e contestualmente nominato la nuova governance non più centralizzata sulla figura di un amministratore unico ma costituita da un consiglio di amministrazione di cui sarà presidente l’avvocato Alberto Giovannelli, 64 anni e esperto amministrativista. I due altri membri del nuovo board sono Alessandro Carugini, musicologo e finora vicepresidente della teatro Verdi (incarico che lascerà) e l’ex consigliera comunale della Lega poi passata a Forza Italia, Maria Punzo. Il documento finanziario appena approvato evidenzia un utile di quasi 235 mila euro, 191 mila in più rispetto all’anno precedente. Il risultato, spiega una nota del Comune, "dipende principalmente dall’incremento dei ricavi derivanti dalla sosta a Pisa dei bus turistici e dai ricavi di un parcheggio pubblico di via Cammeo: i lavori stradali eseguiti per il Comune si assestano a 5 milioni di euro, con costi in linea con l’anno precedente, a dimostrazione di un’attenta ed efficiente gestione dei contratti in essere". La municipalizzata, conclude l’amministrazione, "con l’approvazione recente del nuovo statuto si occuperà anche di gestione e organizzazione degli eventi culturali, turistici e sportivi su indicazione degli enti soci, gestione e organizzazione dell’accoglienza e dell’informazione turistica nonché gestione di servizi in ambito culturale e turistico". Il bilancio appena approvato, osserva Andrea Bottone l’ex amministratore unico nei giorni scorsi passato alla guida di Sepi, "è frutto di un’attenta pianificazione del budget: l’uscita dalla crisi provocata dalla pandemia e dai conflitti bellici internazionali, non ha fermato una macchina ben rodata che ha portato avanti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la realizzazione di grandi opere e progetti per conto del Comune, l’ampliamento dei segmenti di competenza, con la gestione degli eventi e chiudere i conti con un utile di 234.897 euro rappresenta la conferma di un percorso che si è consolidato negli anni". "Con il 2025 - sottolinea Bottone - si apre una nuova pagina, iniziata con l’impegno dell’organizzazione della tappa pisana del Giro d’Italia al fianco del Comune. Un risultato possibile grazie al lavoro di tutti in linea con la visione di una città sempre più intelligente e proiettata su modelli internazionali di successo". Secondo Il sindaco Michele Conti, "Pisa è una città con un immenso patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico, che occorre continuare a valorizzare, promuovere e gestire, con la finalità di incrementare uno sviluppo sociale e civile per la comunità e incrementare i conseguenti riflessi economici e turistici: per questo abbiamo dotato la Pisamo di una nuova governance che, con strumenti normativi privatistici e operando secondo il modello ‘in house providing’ nell’interesse esclusivo del Comune, potesse valorizzare, sviluppare, promuovere e gestire le attività culturali e di intrattenimento".