Vertice Sepi, si cambia. Bottone amministratore

Da Pisamo alla Sepi. Dopo avere guidato il processo di modifica statutaria della municipalizzata della mobilità che ora si occuperà anche della gestione dei grandi eventi cittadini, Andrea Bottone è stato nominato ieri dall’assemblea degli azionisti amministratore unico della società controllata dal Comune che si occupa della riscossione e della gestione delle entrate finanziarie comunali. Bottone negli anni passati, da amministratore di Pisamo, è riuscito a chiudere senza ulteriori inciampi la "grana" di Sviluppo Pisa, la società di scopo nata per sviluppare il progetto della Sesta Porta chiudendo una partita finanziaria che rischiava di procurare danni finanziari significativi alle casse di Pisamo.

L’assemblea degli azionisti di Sepi ieri ha anche approvato il bilancio 2024 chiuso con un utile netto di 455.159 euro, segnando un deciso incremento rispetto all’anno precedente e nel quale, spiega una nota del Comune, "tutti i principali indicatori economico-finanziari risultano in miglioramento, con un aumento della redditività e una riduzione significativa dell’indebitamento a breve termine: Sepi ha consolidato il proprio ruolo di strumento operativo strategico del Comune di Pisa, confermando una positiva performance nella gestione della riscossione ordinaria e coattiva dei tributi, con importanti risultati anche sul fronte del recupero dell’evasione".

Nel corso dell’anno, assicura l’amministrazione, "sono stati avviati o consolidati numerosi progetti per conto del Comune e degli altri enti soci, tra cui la gestione degli impianti pubblicitari e del nuovo contact center unico, che sarà progressivamente esteso anche alle società partecipate". "Ringrazio l’amministratore uscente David Baccelli - aggiunge il sindaco Michele Conti - per il lavoro svolto in questi anni alla guida di Sepi, in un periodo particolarmente delicato in cui è stato capace di guidare un importante percorso di consolidamento economico e gestionale. Con la nomina dell’avvocato Andrea Bottone, rinnoviamo la fiducia in un profilo professionale di alto livello, perché è un amministratore esperto e sono certo che con questo incarico potrà contribuire, con la consueta passione e competenza, al buon andamento di una delle aziende partecipate più strategiche per il nostro Comune".

