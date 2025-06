"Si cercano rilevatori". Ecco il bando

Il Comune cerca i rilevatori che parteciperanno alle operazioni del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025, promosso da Istat. La scadenza è fissata per il 30 giugno e il bando è consultabile a questo link (www.comune.pisa.it/Novita/Avvisi/selezione-pubblica-per-soli-titoli-ai-fini-della-formazione-di-una-graduatoria-da-utilizzare-per-la-realizzazione-del-censimento-permanente-della-popolazione-e-delle-abitazioni-anno-2025). La graduatoria che sarà formata avrà validità triennale e sarà utilizzata ad integrazione ed in subordine rispetto a quella vigente. Per il 2025, spiega la nota del Comune, "si prevede la selezione di tre rilevatori, ai quali si aggiungeranno ulteriori tre rilevatori da coinvolgere nel percorso formativo, con l’obiettivo di raggiungere il numero massimo di 17 rilevatori complessivi, previsto da Istat".

"Con il bando -dice l’assessore ai servizi demografici Gabriella Porcaro – intendiamo offrire una concreta opportunità a chi è alla ricerca di un’esperienza formativa e utile per il proprio percorso professionale. Partecipare al censimento significa infatti acquisire competenze operative, organizzative e relazionali, che possono arricchire significativamente il curriculum, soprattutto per chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro. E’ anche un’occasione per conoscere meglio il proprio territorio, entrare in contatto con le persone e contribuire a un’attività di grande valore civico. Il lavoro dei rilevatori sarà riconosciuto anche dal punto di vista economico, a fronte di un impegno serio e responsabile". Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Comunale di Censimento ai riferimenti indicati nel bando