Boschi, api e battelli a San Rossore “Trame d’Estate” è anche avventura

L’estate non è solo mare, anche il Parco di San Rossore risplende con il sole della bella stagione. E lo fa con un ricco calendario di eventi "Trame d’Estate – tra Parco e Città" pensato per grandi e piccini, che a partire da domani fino al 7 settembre animerà un contesto naturale e paesaggistico dalle caratteristiche uniche come quelle del polmone verde del territorio. L’iniziativa, realizzata da ConfParco Confcommercio con il patrocinio dell’Ente Parco e in collaborazione con Top 5 Viaggi, La Bottega del Parco e Sapori Mediterranei, si articola con escursioni tra i boschi, tour in battello sull’Arno, passando per laboratori con le api e avventure di pesca. Un viaggio emozionante tra natura incontaminata, storie da raccontare, sapori autentici e panorami mozzafiato, grazie all’indispensabile collaborazione delle aziende del Parco.

"Con questo ciclo di eventi vogliamo far conoscere in modo approfondito l’anima e il cuore del Parco - spiega la presidente di ConfParco Confcommercio Pisa Giulia Antonelli. Le fa eco il presidente dell’Ente Parco Lorenzo Bani: "Questi eventi dimostrano chiaramente la volontà di partecipare alla vita del Parco non soltanto da un punto vista commerciale, ma anche naturale, culturale e di sviluppo". Soddisfatto anche il vicepresidente vicario di Confcommercio Alessandro Trolese: "Queste sono le iniziative che fanno bene alla città e al turismo".

Si parte domani e domenica alle 16 con "Lupus in Fabula", una visita guidata in trenino con guida ambientale tra i boschi e le pinete di San Rossore con arrivo fino al mare, alla scoperta della vita del lupo nel Parco, per conoscere da vicino uno degli abitanti più affascinanti del nostro ecosistema. Sabato 5 e domenica 6 luglio alle 16 il secondo evento con "Il Mondo Dorato del Miele", un laboratorio educativo dedicato alla vita delle api e alla produzione del miele all’interno del Parco.

Venerdì 18 luglio e domenica 3 agosto alle 19.30 due appuntamenti a bordo di "Aperiboat – Musica e relax sull’acqua", uno speciale tour in battello sul fiume Arno con aperitivo a cura della Bottega del Parco e musica a bordo. Il ciclo di eventi si chiude domenica 7 settembre alle 16 con "Sampei Experience", un tour guidato in bus fino al mare, dove i partecipanti incontreranno un esperto pescatore che illustrerà le tecniche della pesca della Tenuta. Info e prenotazioni allo 050/530101.