Estate 2025, campi solari nel Parco: alla scoperta della natura

Pisa, 9 giugno 2025 – La scuola sta finendo, ma le opportunità per gli studenti di vivere il Parco e conoscere la natura continuano ed anzi si moltiplicano nel periodo estivo grazie ai campi solari organizzati dalle varie associazioni e realtà che collaborano con l'Ente. Proposte per tutte le età che coinvolgono vari ambienti e Tenute del Parco. “L'ambiente va vissuto e salvaguardato, è importante coinvolgere tutti fin da piccoli, accoglierli nel Parco, diffondere le conoscenze ambientali, insegnare il rispetto della natura - commenta il presidente del Parco Lorenzo Bani - ringrazio le varie realtà che organizzano queste iniziative estive, sono semi di speranza che speriamo possano crescere rigogliosi, ho fiducia nelle nuove generazioni”.

A San Rossore il centro di equitazione Equitiamo propone ‘Un’aula verde a cielo aperto’, campo settimanale dedicato ai bambini tra i 4 e i 12 anni, da metà giugno a metà settembre. Il filo conduttore dell'esperienza è il rapporto diretto con gli animali e con l'ambiente, per una didattica esperienziale ricca di stimoli tra visite in carrozza, attività di educazione ambientale equestre con i pony, laboratori artistici e di conoscenza delle piante e della fauna selvatica con gli esperti, escursioni alla scoperta di allevamenti e agricoltura nel Parco, la realizzazione del quaderno dell'ecologo e tanto altro. Per informazioni 3383662431, 3387887229 e [email protected].

Legambiente Pisa, insieme alle tradizionali attività di volontariato per adulti, propone campi brevi nella natura rivolti a bambine e bambini dagli 8 ai 13 anni, con attività educative e ludiche immerse nel suggestivo scenario di San Rossore. Due giornate all’aria aperta per esplorare la natura, conoscere da vicino l’ecosistema del parco, giocare, fare esperienze di gruppo e imparare divertendosi. Un’occasione speciale per sviluppare curiosità, spirito di osservazione e rispetto per l’ambiente, che rientra nel progetto “Orizzonti Aperti”, finanziato da Fondazione Pisa, per informazioni e iscrizioni: [email protected]

La Lipu organizza 'Avventure nel Parco', esperienze settimanali sia sul lago di Massaciuccoli, con pernottamento compreso, che a San Rossore in orario giornaliero, tra metà giugno e fine luglio per bambini e ragazzi tra 6 e 13 anni: tra le attività escursioni in canoa ed in bici, esplorazioni del bosco e di spiagge selvagge. Per i più grandi, tra i 14 ed i 18 anni, 'L'avventura continua': un campo a Torre del Lago dal 5 al 12 luglio ed uno in Sardegna a Carloforte tra il 19 ed il 30 luglio. Per i maggiorenni, fino ai 99 anni, possibilità di volontariato presso la riserva del Chiarone grazie al progetto 'Volontari per natura'. Per informazioni 0584975567, [email protected] e sul sito www.oasilipumassaciuccoli.org.

Sempre sul lago, da giugno ad agosto i Summer camp a 'La Brilla' Porta del Parco, per i bambini tra i 5 ed i 10 anni che tra le altre cose impareranno a riconoscere il canto degli uccelli, le abitudini degli animali selvatici, le caratteristiche di piante ed arbusti che colorano con infinite sfumature il territorio. Ci saranno anche un piccolo orto da coltivare e laboratori per stimolare creatività, immaginazione e capacità di osservazione. Per informazioni 3296039360 e [email protected].