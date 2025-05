La lunga estate alla Cascina di Spedaletto

Tanti appuntamenti questa estate al Rifugio centro visite Cascina di Spedaletto, che ha presentato il programma di eventi della prossima stagione.

Si parte domenica con un’escursione nell’area naturale protetta di cui il Centro Visite è porta di accesso, la Riserva Acquerino Cantagallo. Sabato 21 le guide di Passione Natura Biobiettivi che gestisce la struttura, presentano il "Reportage di Viaggio Grandi parchi: Yellostone", a cura di Lorenzo Ciatti. Il 15 giugno ci sarà la presentazione del libro "La formazione Orlando Storai", una ricostruzione storica del viaggio della brigata, effettuata con anni di ricerche sul territorio da Fulvio Castellani e Mauro Torlai. Il 29 spazio agli amanti del trekking con una escursione in Riserva e alle 17 il concerto jazz di Alma Cafè.

Luglio si apre con il "Reportage di viaggi Dolomiti, patrimonio Unesco" di Stefano Drovandi (domenica 6) e prosegue il 13 con una escursione in Riserva. Il 19 un altro reportage di viaggio, "Nepal a piccoli passi" di Alessandra Breschi e chiusura del mese con la tradizionale Festa di Sant’Anna (da calendario il 26, ma festeggiata quest’anno di domenica, il 27: per la rievocazione storica della festa che sembra abbia origini nel 1700, ci saranno giochi antichi, danze popolari con Claudio Cesaroni, mercatini ad accogliere le comitive organizzate che arriveranno dai paesi vicini a piedi. Il 2 e il 3 agosto due giornate dedicate "Festa della Riserva" con pomeriggio musicale, mentre il 13 agosto lo spazio antistante la Cascina accoglierà "Sotto un manto di stelle: serata con gli astrofili" Il ponte di Ferragosto, dal 15 al 17 regala appuntamenti per gli appassionati di natura e camminate con tante escursioni in Riserva, mentre il mese si chiude, il 31, con il concerto della Banda di Fognano.

Per informazioni: 3471933742, 3383037439 o mail a [email protected]