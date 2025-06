Casa spa, finisce l’era Talluri . Il nuovo presidente è Paccosi. Funaro: "Uomo di esperienza"

Cambio al vertice ufficiale di Casa S.p.A. dopo l’assemblea dei soci di Casa S.p.A., riunitasi ieri che, oltre alla nomina del nuovo presidente della Società, ha nominato anche i componenti del nuovo Consiglio di amministrazione. Il nuovo presidente di Casa Spa., indicato dal Comune, è Luigi Paccosi, 62 anni, volto noto in città e professionista da sempre impegnato nel settore degli enti non profit come responsabile ed amministratore di varie associazioni di volontariato e cooperative sociali in ambito socio-educativo. Ha fatto parte dell’Osservatorio nazionale del Volontariato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è attualmente presidente del Cesvot e componente del Comitato d’indirizzo della Fondazione CR Firenze. In passato è stato al vertice del Cda di Montedomini. Insieme a lui, del nuovo Consiglio di amministrazione di Casa Spa., fanno parte la confermata Silvia Agnoletti, ricercatrice, 53 anni, e l’avvocato Nicola Boschi, 53 anni, anche lui indicato dal Comune. "Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Luigi Paccosi. Lo aspetta un lavoro importante su un fronte delicato e cruciale come quello abitativo, su cui c’è grande attenzione": le parole della sindaca Sara Funaro e dell’assessore alle Partecipate Giovanni Bettarini. "La sua lunga esperienza nel settore del non profit potrà aiutarlo nell’affrontare questa sfida e siamo sicuri che metterà tutta la sua determinazione e il suo impegno in questo nuovo incarico" si legge ancora nella nota del Comune dove Funaro e Bettarini augurano "buon lavoro anche a tutti i componenti del rinnovato Cda, Silvia Agnoletti, confermata, e Nicola Boschi. Cogliamo l’occasione per ringraziare Luca Talluri per il grande lavoro svolto in questi anni al vertice di Casa Spa".