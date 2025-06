Port Authority di Pisa, nuovo cambio. Al timone il manager romano Benetti

di Gabriele MasieroPISASvolta tecnica, dopo due mandati politici, per la Port Authority di Pisa, la società controllata dal Comune cui sono affidata la manutenzione e la gestione del canale navigabile dei Navicelli, che ha rinnovato le cariche del consiglio di amministrazione. Il nuovo presidente è Mirko Benetti, 52 anni manager esperto in procurement, risk management e consulenza aziendale. Prende il posto di Luciano Del Seppia, che a sua volta era subentrato a Salvatore Pisano, entrambi indicati dalla Lega. Laureato in economia aziendale e in scienze turistiche, Benetti è specializzato in gestione di portafogli immobiliari e nell’ottimizzazione della catena di approvvigionamento per asset aziendali di alto valore. Ha un’esperienza consolidata nel procurement strategico e gestione dei fornitori per aziende multinazionali. Attualmente è responsabile procurement globale per la Lux Holding e segretario nazionale della rappresentanza sindacale dei periti assicurativi affiliati a Consap. Gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono Simone Morganti, amministratore della Cantieri Nautici Velmare srl e la commercialista Laura Lupi, confermata nel board della società. Revisore contabile sarà il commercialista Paolo Cognetti.

"La Port Authority - ha detto il sindaco Michele Conti - è un’azienda strategica per lo sviluppo delle attività industriali, commerciali e turistiche del sistema economico della darsena pisana e della golena dell’Arno. Siamo fiduciosi che la nuova direzione della società saprà dare rinnovato slancio alle importanti attività cantieristiche già presenti nell’area, contribuendo all’ulteriore crescita del settore nautico della città, che si svilupperà grazie agli ingenti investimenti fatti in questi anni dalla nostra amministrazione e grazie al finanziamento di 30 milioni di euro che il Governo ha destinato al Canale dei Navicelli. Ringrazio Luciano Del Seppia per il grande lavoro svolto in questi anni come presidente che è riuscito ad avviare tanti progetti importanti per il futuro della cantieristica pisana".

Lo sviluppo del distretto nautico è una chiave decisiva per l’economia pisana e la scelta di un profilo altamente tecnico guarda proprio a far decollare gli investimenti decisi a partire proprio dal rafforzamento delle sponde del canale per consentire lo sbocco a mare anche ai maxi yacht che vengono costruiti nei cantieri pisani e rendere ancora più appetibile l’insediamento di nuove imprese. "I Navicelli - ha concluso Conti - puntano a crescere e diventare un grande polo della nautica e della cantieristica toscana, con ricadute importanti anche in ambito sportivo: il canale è stato prescelto dalla federazione nazionale per lo svolgimento del campionato italiano, ed è stato scelto per gli allenamenti non solo dal nostro Galeone Rosso, ma anche dai fratelli Sinkovic, vincitori per la terza volta consecutiva, della medaglia d’oro olimpica, confermando il proprio valore a livello sportivo".