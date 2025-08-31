Schiacciato dal cancello: 25enne in ospedale

Pisa, 31 agosto 2025 – Paura per un incidente nel primissimo pomeriggio del 30 agosto 2025 in via Bianchi Bandinelli, vicino al sottopasso. Per cause che sono in corso di accertamento, un giovane è rimasto sotto una cancellata di una palestra, che è finita a terra. Il 25enne è stato trasportato in codice rosso, per la dinamica, all’ospedale di Pisa. La centrale operativa del 118 ha inviato l’ambulanza della Misericordia di Pisa. I sanitari hanno trasportato l’uomo al Pronto soccorso, ma dai primi accertamenti non sembrerebbe grave.

Sul posto, per gestire il traffico in una zona a due passi dalla Torre Pendente, consentendo così i soccorsi al ferito, oltretutto nel giorno della partita di Pisa-Roma, ed effettuare i rilievi, sono arrivati gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco dal comando per delimitare la zona e metterla in sicurezza.