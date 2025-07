Ospedale da 500 milioni: "Sarà pronto a fine 2026". Sopralluogo sul cantiere

di Carlo Venturini

Lavori a ritmo serrato, il mega ospedale di Cisanello Santa Chiara pronto a fine 2026. Ed in arrivo altri 15 milioni di euro dalla Regione Toscana per il nuovo nosocomio che costerà poco più di 500 milioni di euro per una superficie di 190mila m/q su cui stanno lavorando 500 operai. Intanto, alla presenza del governatore Eugenio Giani, abbiamo fatto un sopralluogo visionando l’avanazamento dei lavori della palazzina amministrativa (4 piani), i lavoratori di Unipi, la nuova facoltà di medicina con un’aula magna da 400 posti e la mensa (non ancora in funzione) ma pronta. Due mesi fa era stata inaugurata la centrale tecnologica Ct0 (per la quale sono in corso i collaudi funzionali) che, da sola, costituisce una delle tappe fondamentali dell’intero appalto e il fiore all’occhiello del futuro nuovo ospedale. Della mensa sono state completate le opere strutturali, le facciate, le coperture. Lo stabile, di circa 8500 mq, è interconnesso direttamente con la rete dei cunicoli logistici del presidio ospedaliero, in modo da ottimizzare la distribuzione del vitto giornaliero a tutte le aree di attività. Un ampio spazio è poi destinato a "Ristorante aziendale" per il consumo dei pasti dei dipendenti e di tutta l’utenza del presidio, compresi gli studenti e gli specializzandi di tutti i corsi di laurea dell’Università di Pisa attivati al suo interno. "L’andamento del cantiere prevederà poi il completamento, per fasi successive, degli altri edifici inseriti nel progetto, fra cui lo stabile destinato agli uffici amministrativi al quale seguiranno i fabbricati riservati alle attività di ricerca e didattica della Scuola di Medicina dell’Università di Pisa, per poi realizzare l’immobile che ospiterà il Dipartimento materno-infantile fino alla realizzazione delle aree a maggiore complessità destinate alle degenze e ai blocchi operatori": ha detto Katia Belvedere direttrice generale. Interviene poi il rettore Riccardo Zucchi dicendo: "Partecipiamo con piacere al completamento di una ulteriore tappa del Nuovo Ospedale S.Chiara in Cisanello - aggiunge il rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi - e confidiamo che il progetto possa essere concluso nei tempi stabiliti, in modo da poter attivare pienamente le potenzialità della nuova area medica.Ringrazio ancora la Regione Toscana per il forte sforzo, economico e organizzativo, che sta sostenendo e la nuova Direzione aziendale per aver raccolto con vigore ed efficienza anche questa sfida". "Il completamento strutturale del primo edificio del nuovo ospedale rappresenta un passaggio simbolico e concreto - afferma il sindaco Michele Conti. Bisogna pensare anche a quando sarà in funzione e cioè all’altra difficile sfida e cioè rendere veramente accessibile e fruibile l’ospedale alle migliaia di pazienti, ai loro famigliari, agli studenti. "Come ho sottolineato più volte, questo a Pisa è il più grande cantiere che abbiamo in Toscana": ha detto Giani.