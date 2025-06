A sostegno del sociale . Nasce il polo inclusivo

Un Comune che guarda alla sanità e al sociale con grande attenzione. I cittadini non solo del comune che stanno andando quotidianamente all’Asl di Montignoso, stanno vedendo gli operai al lavoro: la Casa di comunità che sta sorgendo nella frazione di Capanne, in via Carlo Sforza, sta andando avanti con grande determinazione, addirittura con i cantieri che sarebbero in anticipo sul cronoprogramma: sono iniziati i tamponamenti, l’ossatura della nuova casa della Salute che servirà non solo Montignoso, ma anche la provincia, è ormai completata, la ditta incaricata sta andando avanti con le divisioni interne, dove poi nasceranno i vari laboratori. Non si sono registrati particolari rallentamenti e, dalla visita del governatore della Regione Eugenio Giani, avvenuta lo scorso 30 dicembre con i vertici dell’Asl, ci sono evidenti novità. Non è da escludere che la Casa della Salute possa essere completata già entro la fine di quest’anno, in anticipo di sei mesi dalla data di fine lavori che era stata programmata entro giugno del 2026.

Un passo molto importante per l’amministrazione guidata dal sindaco Gianni Lorenzetti. Considerato anche che a due passi dalla Casa della Salute sarà presente un altro progetto, quello che riguarda la scuola d’infanzia di Capanne. E’ stato infatti incaricata la ditta che si occuperà dei lavori, per un totale di 3 milioni di euro. Nel progetto saranno previste aule ed ambienti polifunzionali destinati ad ospitare le funzioni richieste per normativa offrendo ambienti sicuri dal punto di vista strutturale, e confortevoli dal punto di vista climatico ambientale rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale.

Non da ultimo, sempre sotto l’aspetto sociale, siamo in dirittura d’arrivo per il polo inclusivo che riguarderà la ex scuola della Renella. A luglio si concluderanno i lavori negli spazi dove nasceranno laboratori con pareti mobili per sfruttare a dovere ogni spazio disponibile. La struttura poi sarà data in affidamento alle associazioni di categoria, con la particolarità che saranno inseriti anche dei progetti con gli anziani, per dar modo ai bimbi autistici, ad esempio, di incontrare le persone anziane. Un progetto che vede uno stanziamento di circa un milione e mezzo di euro con 500 mila euro stanziati dal Comune di Montignoso. Una volta conclusi i lavori partirà poi il bando destinao alle associazioni.