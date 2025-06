Giromini, al via i lavori. Avviato il cantiere

Dopo oltre dieci anni ripartono i lavori alla scuola Giromini. Un edificio caro ai marinelli che nel corso degli anni ha visto anche una fiaccolata di genitori e insegnanti. Il vecchio contenzioso con la ditta si è risolto, e ora i lavori di adeguamento possono riprendere. Una buona notizia per i cittadini che con lo sblocco dei lavori tra qualche anno potranno tornare a iscrivere i loro figli alla Giromini. Proprio in questi giorni sono stati consegnati i lavori per l’adeguamento sismico della scuola primaria: la ditta incaricata avrà ora 45 giorni per cominciare i lavori che si dovranno concludere secondo il cronoprogramma, in 450 giorni. Il progetto esecutivo di questo primo lotto, approvato lo scorso novembre e interamente finanziato dal Comune per più di 2,7 milioni di euro, prevede la sistemazione della parte storica dell’edificio, il rifacimento del tetto, la realizzazione di un nuovo ingresso lato mare, del vano scale e dell’ascensore.

"E’ questo un importante passo verso il recupero della scuola Giromini – dice l’assessore ai Lavori pubblici Elena Guadagni -. Con la firma del contratto e la consegna del cantiere entra nel vivo la fase esecutiva dell’adeguamento sismico. Si tratta di un’opera molto attesa non solo dalle famiglie e dagli studenti, ma da tutta la cittadinanza in generale. In questi anni abbiamo dovuto superare numerosi ostacoli e difficoltà che adesso speriamo di esserci messi definitivamente alle spalle in modo da poter restituire la scuola Giromini alla comunità come già fatto più di sei mesi fa con la biblioteca di Marina". Una volta ultimata la Giromini sarà dotata anche di sistemi di alimentazione green e a basso consumo energetico, ma anche nuove aule, di cui alcune multimediali e una mensa nuova di zecca.