In 350 per vivere la montagna. Un successo la ‘Zeri Bike & Trail’

E’ ripartita con un grande successo la “Zeri Bike & Trail” che, svoltasi domenica scorsa, ha visto la partecipazione di quasi 350 persone tra appassionati di mountain bike e amanti del trekking. I percorsi, studiati per essere brevi ma suggestivi, hanno incantato i partecipanti. Le recensioni raccolte parlano chiaro: grande soddisfazione per l’organizzazione, per i tracciati e per la qualità dell’accoglienza. Dai punti ristoro ben forniti, alla presenza costante dei volontari, ogni dettaglio è stato curato con attenzione. Fondamentale, come sempre, il supporto della Croce Verde e delle Forze dell’ordine oltre al prezioso contributo dei numerosi volontari che hanno presidiato incroci, bivi e ogni fase dell’evento, garantendo sicurezza e orientamento con professionalità e passione. Zeri, con il suo museo a cielo aperto, ha dimostrato ancora una volta di avere tutte le carte in regola per diventare una meta attrattiva per il turismo green e sostenibile.

"Un evento straordinario che anima il nostro territorio attraverso lo sport e lo spirito di comunità – ha commentato il sindaco Cristian Petacchi – La nostra comunità è fortunata ad avere un patrimonio così ricco e variegato che rappresenta non solo un tesoro da preservare, ma anche un’opportunità di crescita e di benessere. Oggi attraverso queste discipline possiamo promuovere uno stile di vita attivo, rispettoso dell’ambiente e capace di unire le persone in un’esperienza di scoperta e divertimento, un modo di vivere la montagna come metafora della vita, rispettandola, attraversandola con il cuore e con le gambe accettando le sfide che essa ci propone, con la determinazione di chi non si arrende alla salita, l’entusiasmo di chi sa godere ogni discesa. E’ stato davvero bello vedere atleti, famiglie, appassionati e visitatori qui riuniti per condividere una giornata che parla di energia, amicizia e scoperta."

"Speriamo di vedere ancora più partecipanti il prossimo anno – conclude il primo cittadino – e di potervi dare continuità. Le persone cercano sempre più attività all’aria aperta ed esperienze a contatto con la natura. Dobbiamo cogliere questa opportunità per migliorare l’offerta e rendere Zeri sempre più attrattiva per chi ama questo stile di vita. Un ringraziamento sincero a tutti coloro che hanno reso possibile l’evento."

Anastasia Biancardi