La cooperativa Koinè dona tre dae pediatrici ai poli 0-6 cavrigliesi

Arezzo, 19 giugno 2025 – La donazione di tre Dae pediatrici, da parte della Cooperativa Koinè ai Poli 0-6 cavrigliesi, sigilla la conclusione della serie di incontri tenuti dal Professor Stefano Stagi, associato di pediatria dell’Università degli Studi di Firenze e operativo presso l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze e del corso di formazione di primo soccorso pediatrico rivolto ai genitori dei bimbi frequentanti, appunto, i tre Poli 0-6 cavrigliesi.

Le quattro parole chiave della serie di incontri “Cresciamo Insieme”, ovvero: CRESCERE – LEGGERE – FORMARSI – ABITARE, declinano al meglio la proposta educativa della Cooperativa Sociale Koinè, cui è affidata la gestione dei Poli. Quello concluso è, nello specifico, un vero e proprio percorso di “pedagogia della salute” non solo fisica e non solo legata alla salute intesa come “malattia”, ma piuttosto nella connotazione più ampia del termine stesso, inteso dunque come benessere.

Come spesso riportato nelle linee pedagogiche dello 0/6, difatti, si crea salute da un punto di vista fisico, cognitivo, emotivo, relazionale, in un contesto che coinvolge famiglia, nido, scuola e servizi sanitari. Tante le sinergie messe in campo per la realizzazione di questo progetto ed alle quali va il più sentito ringraziamento: l’Associazione LiberiLibri che ha tenuto le letture animate, l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” e l’Agenzia Formativa Etrusco di Monte San Savino che ha curato il corso di primo soccorso.

“Ringraziamo infinitamente Koinè per la donazione dei Dae pediatrici che rivestono una grandissima utilità e si confermano strumento indispensabile all’interno dei tre Poli” – esordiscono il Sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni e l’Assessore con delega per la Pubblica Istruzione Paola Bonci – “dalle sinergie che hanno lavorato al progetto e dal ciclo di incontri tenuto dal Professor Stagi sono scaturite idee e linee guida di fondamentale importanza per i bimbi e per le loro famiglie.”