Il nuovo polo faunistico. Ecco il Santuario Zara

Inaugurato ieri pomeriggio il polo faunistico realizzati sul terreno delle ex serre di via S. Antonio 13 a Montecatini grazie una concessione del comune di Montecatini Terme. La Liv Odv, tramite convenzione, ha lavorato per mesi all’iniziativa. "Ringraziamo il vicesindaco Beatrice Chelli – dicono i volontari – e l’assessore all’ambiente Luca Bini. La domanda di concessione era stata presentata alla ex giunta che con molto interesse aveva espresso parere favorevole. Se ne era occupata Rubina Baldecchi. In questo obiettivo hanno creduto tutti e questo dimostra come se il fine è comune, si mettono da parte divergenze politiche e si fa davvero il bene della comunità".

Il programma, destinato a tutta la collettività, e in particolar modo alle scolaresche e ai soggetti fragili, prevede prioritariamente la formazione didattica degli studenti finalizzata all’inclusione e il reinserimento nella società di soggetti fragili, grazie anche a percorsi emozionali e life skills e si svilupperà con le seguenti attività. Nello specifico partiranno percorsi ’Life Skills’ dove i giovani potranno riconoscere e sperimentare momenti di socializzazione e di scambio tra coetanei e con volontari, stimolando la partecipazione attiva e la capacità di rapportarsi con il gruppo. Ci sarà anche un laboratorio didattico ambientale, disegno naturalistico con tecnica di frottage, riflessioni sul concetto di ambiente naturale e urbano, studio del ciclo dell’acqua e esperienza laboratoriale di analisi potabilità, osservazione fauna nel suo ambiente naturale mediante fototrappole, sviluppo nozioni etologiche e di ed. civica relative alle colonie feline e curiosità. E poi un laboratorio audio video e uno di fotografia con esercitazioni pratiche in studio fotografico e all’aperto. I bambini apprenderanno come esprimersi attraverso le immagini, come scattare usando diverse inquadrature, giocheranno con i colori e sperimenteranno vari generi fotografici.

Sono moltissimi i cittadini che si sono resi disponibili ad aiutare, sia manualmente che regalando attrezzi di ogni tipo, perfino un container uso ufficio e una casetta uso ufficio Pineca. "Abbiamo l’area adibita a gestione avifauna e piccoli mammiferi, mentre le due serre diventeranno aule polifunzionali destinati alle scolaresche, ma non solo studenti, anche anziani giovani e famiglie. Grazie al bando sociale della Regione Toscana e del ministero del lavoro e delle politiche sociali vinto e ai bandi Cesvot, abbiamo iniziato percorsi di educazione all’affettività e inclusione sociale".

Giovanna La Porta